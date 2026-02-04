¿Apostarías por mí? Laysha pide a 'El Anfitrión' salir de La Villa de '¿Apostarías por mí?': esta es la razón Ante las cámaras, Laysha hizo una inesperada petición a 'El Anfitrión' de '¿Apostarías por mí?'.

Tras la petición de Medina de que se activara, Laysha expresó sus deseos de solo por ese día no desmañanarse dentro de La Villa de '¿Apostarías por mí?'.

"Hoy no, ¿me pueden dar un descanso de ¿Apostarías por mí ?' por un día?", dijo.

Aún desde la cama, la pareja de El Malito se dirigió a 'El Anfitrión' con una inesperada petición.

Y es que la conductora pidió salir solo por un momento de La Villa e imaginó el escenario perfecto para disfrutar de una hamburguesa y unas papas.

"¿Me podrías dejar salir, 'Anfitrión'?, a comerme una hamburguesita, unas papas, a un hotel de aquí en Brasil, sin que nadie me vea", expresó.

Laysha destacó que tras cumplir su antojo daría aviso y regresaría junto al resto de las parejas.

"Me compro la hamburguesita y las papas y te aviso y regreso a La Villa", bromeó.

Luego de desahogarse ante las cámaras, Laysha no pudo ocultar sus deseos de permanecer en la cama con los hombres del reality.

"Mira, ya se fue a dormir el que me dijo 'actívate', es que hoy es día de mujeres, de chicas, por eso están todos los vatos bien echados", expresó.

