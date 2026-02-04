TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Laysha pide a 'El Anfitrión' salir de La Villa de '¿Apostarías por mí?': esta es la razón

Ante las cámaras, Laysha hizo una inesperada petición a 'El Anfitrión' de '¿Apostarías por mí?'.

Paulina Flores's profile picture
Por:Paulina Flores
add
Síguenos en Google
Video Laysha revela el dolor de cabeza que es trabajar con el Malito por exagerado

Tras la petición de Medina de que se activara, Laysha expresó sus deseos de solo por ese día no desmañanarse dentro de La Villa de '¿Apostarías por mí?'.

"Hoy no, ¿me pueden dar un descanso de ¿Apostarías por mí ?' por un día?", dijo.

PUBLICIDAD

Aún desde la cama, la pareja de El Malito se dirigió a 'El Anfitrión' con una inesperada petición.

Más sobre ¿Apostarías por mí?

¿De qué trata el desafío de mujeres 'Bicicletas en el cielo’ de hoy 4 de febrero en '¿Apostarías Por Mí?'
2 mins

¿De qué trata el desafío de mujeres 'Bicicletas en el cielo’ de hoy 4 de febrero en '¿Apostarías Por Mí?'

¿Apostarías por Mí?
Brenda y Rubí confiesan qué les avergüenza hacer con Mario y René: "Las mamás son santas"
2 mins

Brenda y Rubí confiesan qué les avergüenza hacer con Mario y René: "Las mamás son santas"

¿Apostarías por Mí?
Brenda Bezares se indigna por comentario de Zerboni y, llorando, pone en evidencia al actor: “Hizo berrinche”
2 mins

Brenda Bezares se indigna por comentario de Zerboni y, llorando, pone en evidencia al actor: “Hizo berrinche”

¿Apostarías por Mí?
¿Demasiado incómodo? Mario, Brenda, Rubí y René se quejan de las muestras de cariño entre Adrián y Nuja
2 mins

¿Demasiado incómodo? Mario, Brenda, Rubí y René se quejan de las muestras de cariño entre Adrián y Nuja

¿Apostarías por Mí?
Mario Bezares ve venir la nominación y le cuenta su estrategia a René en ‘¿Apostarías Por Mí?’
2 mins

Mario Bezares ve venir la nominación y le cuenta su estrategia a René en ‘¿Apostarías Por Mí?’

¿Apostarías por Mí?
René y Rubí tienen su tercera cena consecutiva en la Suite Diamante, ¿a quiénes invitaron?
2 mins

René y Rubí tienen su tercera cena consecutiva en la Suite Diamante, ¿a quiénes invitaron?

¿Apostarías por Mí?
¡De la emoción! Mario Bezares protagoniza aparatosa caída tras enterarse que ganó apuesta
2 mins

¡De la emoción! Mario Bezares protagoniza aparatosa caída tras enterarse que ganó apuesta

¿Apostarías por Mí?
Tiby y Medina ganan bono de 3 mil dólares en ¿Apostarías por mí?
1 mins

Tiby y Medina ganan bono de 3 mil dólares en ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
Así se vivió el desafío ¿Apostarías por mí?; ¿quiénes sumaron dinero a su bolsa semanal?
2 mins

Así se vivió el desafío ¿Apostarías por mí?; ¿quiénes sumaron dinero a su bolsa semanal?

¿Apostarías por Mí?
Salvador Zerboni y Marce están en peligro de eliminación en ‘¿Apostarías por Mí?; y el actor suplica por el apoyo del público
3 mins

Salvador Zerboni y Marce están en peligro de eliminación en ‘¿Apostarías por Mí?; y el actor suplica por el apoyo del público

¿Apostarías por Mí?

Y es que la conductora pidió salir solo por un momento de La Villa e imaginó el escenario perfecto para disfrutar de una hamburguesa y unas papas.

"¿Me podrías dejar salir, 'Anfitrión'?, a comerme una hamburguesita, unas papas, a un hotel de aquí en Brasil, sin que nadie me vea", expresó.

Laysha destacó que tras cumplir su antojo daría aviso y regresaría junto al resto de las parejas.

"Me compro la hamburguesita y las papas y te aviso y regreso a La Villa", bromeó.

Luego de desahogarse ante las cámaras, Laysha no pudo ocultar sus deseos de permanecer en la cama con los hombres del reality.

"Mira, ya se fue a dormir el que me dijo 'actívate', es que hoy es día de mujeres, de chicas, por eso están todos los vatos bien echados", expresó.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tráiler: Mochaorejas
El hilo rojo
Tormento
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX