¿Apostarías por mí? Brenda Bezares se indigna por comentario de Zerboni y, llorando, pone en evidencia al actor: “Hizo berrinche” Brenda Bezares se sinceró con Laysha en ¿Apostarías por mí? y reveló por qué lloró; además, se refirió a las palabras que Zerboni lanzó en la villa.

Video “No me victimizo”: Brenda está indignada por comentarios tras su desempeño en los desafíos

La esposa de Mario Bezares también puso en evidencia a Salvador Zerboni, revelando el comentario que lanzó en la villa.

Brenda Bezares llora en ¿Apostarías por mí? y pone en evidencia a Zerboni

Laysha escuchó a Brenda Bezares y reveló que entendía que estaba en ¿Apostarías por mí? para apoyar a Mario Bezares e, incluso, trató de darle ánimos.

“Yo sé que Mayito quiere estar aquí, yo sé que lo estás haciendo por él. Él lo está haciendo excelente, tú también, pero yo entiendo la parte de los desafíos, trata de buscarle el lado bueno, trata de disfrutar lo más mínimo, te está viendo la gente cómo eres de fuerte, eso te va a ayudar en las nominaciones”, indicó.

Ante las palabras de la pareja de ‘El Malito’, Brenda Bezares confesó por qué está frustrada y detalló que Zerboni la acusó de “victimizarse”.

“Ni siquiera es como te digo porque yo quiera doblar el presupuesto, es por no caer. Ayer sí me frustré y lloré, porque pobre hombre que se madrea la rodilla, lo hace y estamos abajo. No me estoy victimizando, como dijo Zerboni, porque dijo ‘ellos no se victimizaban’ y sí me cayó el sapo, dije ‘yo no me estoy victimizando’”, precisó.

Laysha detalló que Zerboni no tenía por qué decir eso, pues él es el primero en frustrarse en los desafíos.

“No se puede comparar y no te preocupes porque eso se ve, nosotros lo vemos. Él cada que pierde un desafío avienta cosas, ¿qué te pasa? ¿qué culpa tiene la gente?”, afirmó.

Brenda Bezares comentó que al escuchar las palabras de Zerboni, le dieron ganas de responderle, pues él ha “hecho berrinches” en los desafíos.

“ Me daban ganas de decirle, pero uno tiene que tener prudencia, no es la primera vez que avienta cascos, te acuerdas con lo del columpio, hizo berrinchote y también aventó, que porque no escucha, le pegó. Hizo berrinche, estaba súper enojado”, comentó.

La esposa de Mario Bezares indicó que lo único que se limitó a decirle a Zerboni, fue: “Se lo dije ‘a mí me pescas con 10 años menos y me río’”.

