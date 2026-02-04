¿Apostarías por mí? Brenda y Rubí confiesan qué les avergüenza hacer con Mario y René: "Las mamás son santas" Brenda Bezares reveló que le incomoda ver tantas muestras de afecto entre algunas de las parejas dentro de La Villa de '¿Apostarías por mí?'.

Video Brenda y Rubí sienten pena de que las vean besuqueándose con sus esposos

Brenda Bezares confesó a René, Rubí y Mario que en ocasiones se incomoda con las muestras de amor entre las parejas, y pusieron como ejemplo a Nuja y Adrián.

"Les dije a Nuja y a Adrián, se comen a besos, mucho apapacho les dije los quiero ver en 30 años y no es porque esté mal, pero es que son otras etapas", mencionó.

Mario Bezares comentó que varias parejas están como novios y que en un matrimonio las cosas cambian.

"Es otra madurez a ese tipo de comportamiento", mencionó.

Brenda especuló que esto los pondría en desventaja ante sus compañeros.

"Tenemos una gran desventaja porque estar enamorado te hace hacer..., no es porque no estemos enamorados", expresó.

Rubí se sintió identificada con el sentir de Brenda, pues destacó que René sí ha buscado acercamientos y que incluso le propuso bañarse juntos aunque fuera con traje de baño.

"Yo soy demasiado penosa, ahí me voy, pero penita, me da vergüenza, me puedo morir", reaccionó Rubí .

"Te da penita", coincidió Brenda.

Mario también intuyó que parte de ese sentimiento sería producido por las cámaras y que tal vez era pánico escénico.

"Yo no me siento ni en las piernas", reiteró Rubí. "Tenemos hijos en colegio, dile que no estoy loca".

Brenda nuevamente apoyó el argumento de Rubí y mencionó que ella por respeto a sus hijos y su familia no suele hacer ese tipo de expresiones de amor con su esposo.

"Tenemos hijos, y no darle esas muestras afuera con los amigos de los hijos, tenemos familia, entonces dar un espectáculo así no está bien", manifestó.

Rubí opinó que los hijos tienen una imagen de la mamá que no piensan cambiar por alguna imagen en televisión.

"Las mamás son santas, ¿qué te pasa?, son vírgenes, ¿qué necesidad de darles una pista de que eso no es así?", mencionó.

