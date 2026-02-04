¿Apostarías por mí? Franco y Breh son los mejores en el desafío ‘Bicicletas en el cielo’ y se llevan el bono por 3 mil dólares en ‘¿Apostarías Por Mí?’ La joven pareja demostró su poderío en el desafío de este miércoles 4 de febrero y tuvo un tiempo récord.

En un nuevo desafío de mujeres en ‘¿Apostarías por Mí’?’ llevó al límite a muchas parejas y también a realizar de las apuestas más elevadas dentro del reality. El desafío llamado ‘Bicicletas en el cielo’ las mujeres tuvieron que pedalear en el aire una bicicleta, con el objetivo de alcanzar cuatro preguntas que pendían de un arnés. Quien conteste bien por lo menos dos preguntas y logre terminar el desafío en máximo 7 minutos.

Franco y Breh arrasan con las demás parejas y ganan el bono de 3 mil dólares

Las primeras apuestas comenzaron en la villa con el siguiente grupo:

René Strickler apostó por Rubí 18 mil dólares, dejando con la boca abierta a todos sus compañeros.

Beta apostó por Alejandra 10 mil 3 dólares.

Medina apostó por Tiby 5 mil 500.

Zerboni apostó por Marce 16 mil dólares.

En este primer grupo todas las mujeres lo hicieron muy bien, sin embargo, la bicicleta de Tiby tuvo problemas técnicos, por lo que tuvo que cambiar de equipo y terminar el desafío.

En este grupo todas las parejas lograron ganar el desafío y por lo tanto sus apuestas.

En el segundo grupo así quedaron las apuestas:

David apostó por Gigi 16 mil 401 dólares.

Franco apostó por Breh 16 mil 600 dólares.

Adrián apostó por Nuja 18 mil 13 dólares.

Lorenzo apostó por Claudia 16 mil 6 dólares.

El Malito apostó por Laysha 18 mil 471 dólares, siendo la apuesta más alta de la temporada.

Mario Bezares apostó por Brenda 14 mil 250 dólares.

Tras revelar que todas las parejas ganaron sus apuestas, sólo tres coincidieron al cien por ciento con sus parejas y

lograron cuatro aciertos: Tiby, Gigi y Breh.

Sin embargo, Breh hizo un tiempo de 1 minuto 43 segundos, convirtiéndose en la pareja ganadora del bono por 3 mil dólares junto con su novio Franco.

