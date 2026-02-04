TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Franco y Breh son los mejores en el desafío ‘Bicicletas en el cielo’ y se llevan el bono por 3 mil dólares en ‘¿Apostarías Por Mí?’

La joven pareja demostró su poderío en el desafío de este miércoles 4 de febrero y tuvo un tiempo récord.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
add
Síguenos en Google
Video Zerboni y Adrián tienen en la mira a David y Lorenzo para nominar

En un nuevo desafío de mujeres en ‘¿Apostarías por Mí’?’ llevó al límite a muchas parejas y también a realizar de las apuestas más elevadas dentro del reality. El desafío llamado ‘Bicicletas en el cielo’ las mujeres tuvieron que pedalear en el aire una bicicleta, con el objetivo de alcanzar cuatro preguntas que pendían de un arnés. Quien conteste bien por lo menos dos preguntas y logre terminar el desafío en máximo 7 minutos.

Franco y Breh arrasan con las demás parejas y ganan el bono de 3 mil dólares

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?


Las primeras apuestas comenzaron en la villa con el siguiente grupo:

PUBLICIDAD

René Strickler apostó por Rubí 18 mil dólares, dejando con la boca abierta a todos sus compañeros.
Beta apostó por Alejandra 10 mil 3 dólares.
Medina apostó por Tiby 5 mil 500.
Zerboni apostó por Marce 16 mil dólares.

Más sobre ¿Apostarías por mí?

'El Malito' hace impactante apuesta por Laysha en '¿Apostarías Por Mí?'; esta fue la enorme cantidad de dinero en juego
1 mins

'El Malito' hace impactante apuesta por Laysha en '¿Apostarías Por Mí?'; esta fue la enorme cantidad de dinero en juego

¿Apostarías por Mí?
Alan Tacher y Alejandra Espinoza anuncian sorpresivo giro en el Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?
1 mins

Alan Tacher y Alejandra Espinoza anuncian sorpresivo giro en el Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?
Nuja abre su corazón y revela lo duro que fue ser criticada por su relación con Adrián Di Monte: ‘Eso nos unió más’
3 mins

Nuja abre su corazón y revela lo duro que fue ser criticada por su relación con Adrián Di Monte: ‘Eso nos unió más’

¿Apostarías por Mí?
Laysha pide a 'El Anfitrión' salir de La Villa de '¿Apostarías por mí?': esta es la razón
1 mins

Laysha pide a 'El Anfitrión' salir de La Villa de '¿Apostarías por mí?': esta es la razón

¿Apostarías por Mí?
¿De qué trata el desafío de mujeres 'Bicicletas en el cielo’ de hoy 4 de febrero en '¿Apostarías Por Mí?'
2 mins

¿De qué trata el desafío de mujeres 'Bicicletas en el cielo’ de hoy 4 de febrero en '¿Apostarías Por Mí?'

¿Apostarías por Mí?
Brenda y Rubí confiesan qué les avergüenza hacer con Mario y René: "Las mamás son santas"
2 mins

Brenda y Rubí confiesan qué les avergüenza hacer con Mario y René: "Las mamás son santas"

¿Apostarías por Mí?
Brenda Bezares se indigna por comentario de Zerboni y, llorando, pone en evidencia al actor: “Hizo berrinche”
2 mins

Brenda Bezares se indigna por comentario de Zerboni y, llorando, pone en evidencia al actor: “Hizo berrinche”

¿Apostarías por Mí?
¿Demasiado incómodo? Mario, Brenda, Rubí y René se quejan de las muestras de cariño entre Adrián y Nuja
2 mins

¿Demasiado incómodo? Mario, Brenda, Rubí y René se quejan de las muestras de cariño entre Adrián y Nuja

¿Apostarías por Mí?
Mario Bezares ve venir la nominación y le cuenta su estrategia a René en ‘¿Apostarías Por Mí?’
2 mins

Mario Bezares ve venir la nominación y le cuenta su estrategia a René en ‘¿Apostarías Por Mí?’

¿Apostarías por Mí?
René y Rubí tienen su tercera cena consecutiva en la Suite Diamante, ¿a quiénes invitaron?
2 mins

René y Rubí tienen su tercera cena consecutiva en la Suite Diamante, ¿a quiénes invitaron?

¿Apostarías por Mí?

En este primer grupo todas las mujeres lo hicieron muy bien, sin embargo, la bicicleta de Tiby tuvo problemas técnicos, por lo que tuvo que cambiar de equipo y terminar el desafío.

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?


En este grupo todas las parejas lograron ganar el desafío y por lo tanto sus apuestas.

En el segundo grupo así quedaron las apuestas:

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?


David apostó por Gigi 16 mil 401 dólares.
Franco apostó por Breh 16 mil 600 dólares.
Adrián apostó por Nuja 18 mil 13 dólares.
Lorenzo apostó por Claudia 16 mil 6 dólares.
El Malito apostó por Laysha 18 mil 471 dólares, siendo la apuesta más alta de la temporada.
Mario Bezares apostó por Brenda 14 mil 250 dólares.

Tras revelar que todas las parejas ganaron sus apuestas, sólo tres coincidieron al cien por ciento con sus parejas y
lograron cuatro aciertos: Tiby, Gigi y Breh.

Sin embargo, Breh hizo un tiempo de 1 minuto 43 segundos, convirtiéndose en la pareja ganadora del bono por 3 mil dólares junto con su novio Franco.

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tráiler: Mochaorejas
El hilo rojo
Tormento
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX