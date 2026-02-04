¿Apostarías por mí? ¿Demasiado incómodo? Mario, Brenda, Rubí y René se quejan de las muestras de cariño entre Adrián y Nuja Durante la cena en la Suite Diamante en ¿Apostarías por mí?, René, Rubí, Brenda y Mario compartieron su punto de vista sobre las muestras de cariño que tienen Adrián y Nuja frente al resto de los participantes en la Villa.

Video Brenda y Rubí sienten pena de que las vean besuqueándose con sus esposos

Mientras disfrutaban de una cena en la Suite Diamante en ¿Apostarías por mí?, Brenda compartió que varias de las parejas han estado poco tiempo juntas o no están casadas, destacando un aspecto que no le agrada de Nuja y Adrián.

Rubí y Brenda comparten cómo se sienten con las muestras de amor públicas entre Adrián y Nuja en ¿Apostarías por mí?

PUBLICIDAD

Aprovechando la intimidad de la suite, Brenda Bezares compartió cómo se siente al ver a Adrián y Nuja abrazándose y besándose frecuentemente delante de todos.

“Yo le dije: ‘mucho beso, mucho apapacho, se comen a besos, pero los quiero ver en 30 años. No es porque esté mal, sino porque son otras etapas (de la relación de pareja)”, dijo Brenda, a lo que Mario añadió que se trata de “una madurez diferente a ese tipo de comportamiento”.

Adrián y Nuja en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



Posteriormente, Rubí compartió que es una mujer muy pudorosa, por lo que no se siente cómoda con las muestras de afecto en público con René, cuidando el contacto que tienen dentro de la Villa; mientras que Brenda compartió que a ellas las educaron de una manera diferente, donde estar muy cerca de tu pareja era una falta de respeto.

“Yo me siento muy incómoda, aquí se los he de confesar, cuando están Nuja y Adrián besándose, porque hasta la lengua, y yo me siento súper incómoda y no sé qué hacer”, dijo Brenda.

Brenda y Rubí se sinceran sobre las muestras de amor en público en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision

Tras coincidir con su punto de vista, Rubí compartió que los viernes de fiesta no puede ver a las parejas bailando, por lo que prefiere voltearse, contando a sus compañeros que su madre y abuela las criaron a ella y sus hermanas, por lo que sus valores son distintos.

“Yo saludaba a los muchachos de la mano porque saludar de (beso) en el cachete era una falta de respeto. Yo iba en camión para el colegio y mis faldas eran largas. No soy mocha ni monja, pero es mi personalidad”, explicó. “Se llama privacidad por algo”.

Video Brenda y Rubí sienten pena de que las vean besuqueándose con sus esposos



No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México, lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.