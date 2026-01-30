TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Tiby y Medina sufren fuerte sanción tras romper importante regla de ‘¿Apostarías por Mí?, esto fue lo que pasó


La pareja dominicana incurrió en una de las faltas más graves del reality show y esta fue la sanción que se les dio.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
add
Síguenos en Google
Video Alina y Jim están molestos con Rubí y René: ¡los castigan con 2 puntos en contra!

Tras el desafío de confianza en '¿Apostarías por Mí?' que tuvieron que someterse las tres parejas nominadas: Laura y Raúl, Claudia y Lorenzo, y Tiby y Medina, se reveló que dos de ellas acertaron y se llevaron un bono extra de 3 mil dólares. Sin embargo, una de las parejas incurrió en una grave falta que les valió una fuerte sanción.

Tiby y Medina sufren fuerte sanción por violar una imporante regla de ‘¿Apostarías por Mí?’

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Alejandra llora al recordar a su exnovio que falleció y Beta la consuela; esto pasó en terapia de parejas en '¿Apostarías Por Mí?'
2 mins

Alejandra llora al recordar a su exnovio que falleció y Beta la consuela; esto pasó en terapia de parejas en '¿Apostarías Por Mí?'

¿Apostarías por Mí?
¡Viernes de tentación en ‘¿Apostarías por Mí?’! Te contamos todos los detalles
1 mins

¡Viernes de tentación en ‘¿Apostarías por Mí?’! Te contamos todos los detalles

¿Apostarías por Mí?
¡Viernes de fiesta en '¿Apostarías Por Mí?'! Esta es la temática que tendrá la celebración de hoy 30 de enero
1 mins

¡Viernes de fiesta en '¿Apostarías Por Mí?'! Esta es la temática que tendrá la celebración de hoy 30 de enero

¿Apostarías por Mí?
Mario y Brenda Bezares hacen llorar a Laura; ella los llama hipócritas: “Se estaban burlando”
2 mins

Mario y Brenda Bezares hacen llorar a Laura; ella los llama hipócritas: “Se estaban burlando”

¿Apostarías por Mí?
Laysha se va contra Rubí y, al estilo de 'Teresa', lanza fuerte advertencia: "Usaré todo mi poder"
2 mins

Laysha se va contra Rubí y, al estilo de 'Teresa', lanza fuerte advertencia: "Usaré todo mi poder"

¿Apostarías por Mí?
René Strickler queda casi llorando al hablar de su hijo pequeño; Rubí Cardozo lo regaña frente a todos
2 mins

René Strickler queda casi llorando al hablar de su hijo pequeño; Rubí Cardozo lo regaña frente a todos

¿Apostarías por Mí?
¡Pareja de '¿Apostarías por mí?' se compromete en pleno show! Mayito fue cómplice y esta fue la reacción de todos
2 mins

¡Pareja de '¿Apostarías por mí?' se compromete en pleno show! Mayito fue cómplice y esta fue la reacción de todos

¿Apostarías por Mí?
¿Qué sucedió la madrugada de hoy 30 de enero en ‘¿Apostarías por Mí?’?
2 mins

¿Qué sucedió la madrugada de hoy 30 de enero en ‘¿Apostarías por Mí?’?

¿Apostarías por Mí?
Tres nuevas parejas se van al cuadro de nominados, ¿quién de ellos será eliminado de '¿Apostarías por Mí?'?
2 mins

Tres nuevas parejas se van al cuadro de nominados, ¿quién de ellos será eliminado de '¿Apostarías por Mí?'?

¿Apostarías por Mí?
Laura Molinar estalla contra las parejas tras ser nominada junto a Raúl: "No están jugando limpio"
2 mins

Laura Molinar estalla contra las parejas tras ser nominada junto a Raúl: "No están jugando limpio"

¿Apostarías por Mí?


Aunque la querida pareja dominicana ganó el desafío de confianza y por lo tanto también se llevó el bono de 3 mil dólares. Alejandra Espinoza y Alan Tacher les revelaron que habían incurrido en una grave falta, ya que antes del desafío no se podía decir nada a sus respectivas parejas y Tiby lo hizo.

PUBLICIDAD

La pareja quedó impactada y más luego de saber que la sanción fue por 3 mil dólares y lo que recién ganaron, se les fue retirado, por lo que no modificaron su bolsa semanal.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tormento
YE Live in Mexico
Tráiler: Mochaorejas
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX