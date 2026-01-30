¿Apostarías por mí? Tiby y Medina sufren fuerte sanción tras romper importante regla de ‘¿Apostarías por Mí?, esto fue lo que pasó

La pareja dominicana incurrió en una de las faltas más graves del reality show y esta fue la sanción que se les dio.



Tras el desafío de confianza en '¿Apostarías por Mí?' que tuvieron que someterse las tres parejas nominadas: Laura y Raúl, Claudia y Lorenzo, y Tiby y Medina, se reveló que dos de ellas acertaron y se llevaron un bono extra de 3 mil dólares. Sin embargo, una de las parejas incurrió en una grave falta que les valió una fuerte sanción.

Tiby y Medina sufren fuerte sanción por violar una imporante regla de ‘¿Apostarías por Mí?’

Aunque la querida pareja dominicana ganó el desafío de confianza y por lo tanto también se llevó el bono de 3 mil dólares. Alejandra Espinoza y Alan Tacher les revelaron que habían incurrido en una grave falta, ya que antes del desafío no se podía decir nada a sus respectivas parejas y Tiby lo hizo.

La pareja quedó impactada y más luego de saber que la sanción fue por 3 mil dólares y lo que recién ganaron, se les fue retirado, por lo que no modificaron su bolsa semanal.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.