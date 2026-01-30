TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¡Viernes de tentación en ‘¿Apostarías por Mí?’! Te contamos todos los detalles

Las parejas nominadas tendrán la posibilidad de cambiar su destino antes del domingo de eliminación. ¿Qué pasará?

Por:Ana Belén Ortiz
Video Salvador se toma personal que su amigo René lo nomine en el Cara a Cara

Hemos llegado a un segundo viernes de tentación en ‘¿Apostarías Por Mí?’ en el que las tres parejas nominadas serán tentadas con una oferta muy seductora, que podría c ambiar para siempre su rumbo dentro de la villa e incluso de todo el juego.

¿Quiénes serán tentados este viernes en ‘¿Apostarías por Mí?’?

Recordemos que las tres parejas nominadas son: Claudia y Lorenzo, Tiby y Medina, y Laura y El Pelón, quienes quedaron nominados la noche de ayer en el Cara a Cara, recibiendo seis votos de parte de sus compañeros.

Video ¡Su palabra vale más! Lorenzo revela por qué no votó como los demás de su habitación


¿Cómo nominaron las parejas de ¿Apostarías por Mí? en el Cara a Cara? Te contamos.

Sin embargo, en este viernes de tentación todo puede cambiar, ya que las tres parejas serán “tentadas” con una oferta completamente seductora, que será muy difícil de evitar.

De aceptar la tentación, el rumbo de esa pareja cambiará para siempre e incluso el de las demás parejas concursantes. Aunque la moneda está en el aire, ya que recordemos que el pasado viernes ninguna de las parejas nominadas aceptó la tentación, que era recuperar los 5 mil dólares que les habían sido arrebatados desde el arranque del reality, pero eso implicaba quitarles ese dinero a las demás parejas.

¿Qué pasará esta noche? Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

¿Apostarías por mí?

