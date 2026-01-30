¿Apostarías por mí? Laysha se va contra Rubí y, al estilo de 'Teresa', lanza fuerte advertencia: "Usaré todo mi poder" Luego del regaño de Rubí por colgar su ropa dentro de La Villa, Laysha lanza tajante advertencia en '¿Apostarías por mí?'.

Video Laysha se siente ‘Teresa’ y no va a descansar hasta ver a Rubí en La Bodega

Laysha no piensa quedarse de brazos cruzados luego de que Rubí les pidió que no dejara su ropa mojada secando en La Villa de '¿Apostarías por mí?' porque se ve feo y lanza una tajante advertencia.

En la habitación trébol, Laysha dejó claro que piensa usar todos sus poderes para mandar en cuanto pueda a Rubí y a René en la bodega.

PUBLICIDAD

"Yo no voy a descansar hasta ver a Rubí y a René en la bodega", sentenció.

Alejandra destacó que la manera en la que lo dijo parece un texto sacado de una telenovela. Laysha aprovechó para mostrar sus dotes como actriz y reiterar su advertencia al más puro estilo de Teresa.

"No voy a descansar, Rubí, hasta verte en la bodega de '¿Apostarías por mí ?'. Utilizaré todo mi poder, mi talento", expresó.

Laysha auguró que no le interesa estar en la suite, pero sí que Rubí y René vivan la experiencia de estar en la bodega.

Más tarde, Laysha y El Malito hablaron de lo sucedido con Mario y Brenda Bezares, quienes también descalificaron la actitud de Rubí.

"Disculpe, señora, pero aquí el que manda es el Anfitrión. Si no me dice nada, yo no hago nada", recomendó Mayito responder la próxima vez a Rubí.

"Así lo dijo, 'en mi casa no', le dije 'no es tu casa', ella se cree la mamá", respondió Laysha.

Malito optó por no dar réplica a Rubí, actitud que Laysha apoyó.

"Déjala que se le vaya sola (la cabeza). Eso es lo mejor que puede pasar aquí, que se quiebren la cabeza por sí solos", reaccionó.

Laysha comentó que Rubí no soportaría estar en la bodega y sostuvo que, de tener oportunidad, los mandaría a dormir allá.

"Si a mí me toca la bodega algún día, ellos son los primeros que van para allá. Yo voy a decir por justa te toca la bodega, así como ella que es justa", manifestó.

Brenda y Mario Bezares resaltaron las cualidades de Rubí; sin embargo, no se mostraron de acuerdo con los comentarios que hace.

PUBLICIDAD

"Es muy linda, es muy amable, es una adorada, pero esos comentarios no, es mi opinión, a lo mejor estoy mal, quizás afuera la estén viendo de otra manera", comentó Brenda.

"No puede ordenar y adjudicarse cosas que no son tuyas", agregó Mario.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.