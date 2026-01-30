TV SHOWS
¿Apostarías por mí?

Mario y Brenda Bezares hacen llorar a Laura; ella los llama hipócritas: “Se estaban burlando”

Tras el Cara a Cara, Laura rompió en llanto y despotricó en contra de Mario y Brenda Bezares, asegurando que no estaban “jugando limpio”.

Valeria Contreras N.'s profile picture
Por:Valeria Contreras N.
Video Laura despotrica contra los Bezares porque cree que son hipócritas

Minutos después del Cara a Cara, Laura rompió en llanto en la villa de ¿Apostarías por mí? por culpa de Mario y Brenda Bezares.

Frente a su esposo Raúl Molinar, Lorenzo Méndez y Claudia, Laura no se aguantó más y despotricó contra los Bezares, a quienes llamó hipócritas y aseguró que no ‘jugaban limpio’.

Laura despotrica contra Mario y Brenda Bezares: los llama ‘hipócritas’

Tras salir nominados como resultado del Cara a Cara, Laura se lanzó contra Mario y Brenda Bezares, afirmando que se estaban burlando de su esposo Raúl Molinar.

Yo voy a ser hipócrita igual y no me importa. Yo sé (que es un juego), pero como él sí se enojó y se estaban burlando de ti y de mí. Eso no está bien”, comentó.

Raúl Molinar reaccionó a las palabras de Laura, a quien trató de calmar, afirmando que era un juego.

“Es un jugo, separa el juego de lo personal… Él tiene a Brenda para calmarlo. Yo lo digo por ti, no lo tomes personal”, detalló.

Pese a las palabras de su pareja, Laura siguió arremetiendo contra Mario y Brenda Bezares, asegurando que no estaban “jugando limpio”.

Siento un alivio, no me importa que hayan votado, hicieron su plan, hagan sus cosas, la gente lo está viendo, eso es hipocresía, eso no es un juego limpio, no lo están jugando limpio”, comentó.

La esposa de Raúl Molinar se refirió a las estrategias de los Bezares y afirmó que el resto de las parejas eran “unos borregos”.

Todos son unos borregos y unos payasos, me vale madres si me voy el domingo, te lo juro. Ellos tiene estrategias de qué, que nos fuimos contra el cuarto, qué pend**adas son esas, como en la preparatoria. Siento un alivio, estoy lista para irme a casa”, precisó.

Lorenzo Méndez trató de calmarla e indicó: “Hay que separar la estrategia con la emoción, hay maneras, no me gusta verte llorar”.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas. Conoce todos los detalles del reality show, además de tener acceso a contenido exclusivo, en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

