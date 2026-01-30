TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

René Strickler queda casi llorando al hablar de su hijo pequeño; Rubí Cardozo lo regaña frente a todos

René Strickler detalló, casi llorando, lo difícil que es para él estar alejado de su hijo menor; ante las palabras del actor, su esposa reaccionó y así lo regañó en ¿Apostarías por mí?

Valeria Contreras N.'s profile picture
Por:Valeria Contreras N.
Video René y Rubí sostienen un momento incómodo al hablar de sus hijos

René Strickler se quebró en ¿Apostarías por mí? al hablar de su hijo pequeño, sin imaginar la reacción que tendría su esposa Rubí Cardozo, quien lo regañó frente al resto de las parejas.

Todo sucedió durante una charla en la villa cuando Rubí Cardozo detalló que lo más importante en su vida era pasar tiempo con sus hijos.

PUBLICIDAD

Mi decisión ahorita es estar al lado de mis hijos, disfrutar esta etapa que es tan valiosa, porque estoy convencida que los hijos cuando crecen de lo único que se acuerdan es del tiempo que les dedicaste como papás, no de los regalos que les diste. Eso para mí, hoy en día, es el mejor papel que puedo tener… Tiene 20 y 9 años, para mí es mi prioridad”, señaló.

René Strickler se quiebra y, angustiado, habla de su hijo

Al escuchar las palabras de su esposa, René Strickler se quebró y, angustiado, detalló lo difícil que ha sido para él estar lejos de su hijo pequeño.

“Es complicado, a mí esto me está costando por no estar con ellos, más que nada con el de nueve”, indicó.

La reacción de Rubí Cardozo se dio de manera inmediata y detalló que su pequeño está bien cuidado y regañó a René Strickler, asegurando que es una “lección para él”.

“Él está muy bien, es un niño increíble en casa, al que le está costando es a él… Creo que la lección es más para él, entonces es parte de él y entender que él va a crecer. El gordo nos despidió diciéndonos ‘no me vayan a decir que me extrañan’”, comentó.

René Strickler la miró serio y casi al borde de las lágrimas, precisó que en ese momento su hijo se mostró fuerte, pero que no sabe cómo se encuentra ahora.

Eso nos lo dijo el día que nos despidió, yo no sé qué esté pensando ahora, perdón sólo digo la verdad”, indicó.

Ante la respuesta de su esposo, Rubí Cardozo comentó entre risas: “Él tiene sus actividades y es parte del crecimiento, cuando llegues a casa él va a estar con el software actualizado”.

PUBLICIDAD

No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas. Conoce todos los detalles del reality show, además de tener acceso a contenido exclusivo, en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

