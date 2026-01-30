TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¡Viernes de fiesta en '¿Apostarías Por Mí?'! Esta es la temática que tendrá la celebración de hoy 30 de enero

Las parejas tendrán una nueva celebración para relajarse y descansar antes del domingo de eliminación.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
Video Alina atemoriza a todos con su papel de villana en su regreso a ¿Apostarías por mí?

La villa de ‘¿Apostarías por Mí?’ tendrá un momento de relax con una nueva fiesta temática, que ayudará a calmar los ánimos, luego del intenso Cara a Cara que se vivió el pasado jueves. Por lo que este viernes todos tendrán que relajarse y ponerse su mejor atuendo, pues esta noche todo será, fiesta, baile y diversión.

¡Fiesta de Rock Clásico en la villa de ‘¿Apostarías por Mí?’!

Las mujeres de la villa tendrán que sacar las faldas largas y las crinolinas, mientras que los hombres las chamarras de cuero para estar ad hoc con la temática de la fiesta de este viernes, que es Rock Clásico.

Video ¡Laysha es el ALMA DE LA FIESTA, no hay quien la pare!


La Fiesta Rock Clásico está inspirada en el universo de Elvis Presley, ícono absoluto de los años 50. El escenario llevará a las parejas a un auténtico viaje a la nostalgia del rock’n’roll, por lo que habrá luces de neón, jukeboxes iluminadas, guitarras decorativas y detalles vintage que recrearán la magia de la época.

Las 11 parejas que aún quedan en la villa tendrá que lucir sus mejores looks inspirados en los años 50, y sólo dedicarse a disfrutar de esta fiesta temática y tomar todas las energías necesarias para el domingo de nominación, sobre todo Tiby y Medina, Claudia y Lorenzo, y Laura y El Pelón, las tres parejas nominadas.

Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

¿Apostarías por mí?

