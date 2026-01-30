¿Apostarías por mí? ¿Qué sucedió la madrugada de hoy 30 de enero en ‘¿Apostarías por Mí?’? Raúl y Laura entran a la tabla de nominados, se abren votaciones y esto pasó en el reality show más exitoso

Video Brenda considera que estuvieron de más los insultos de “El Diablo”, “Payasitos” y “Borregos”

En su segunda semana de transmisión, '¿Apostarías por Mí?' ya tiene a tres nuevas parejas nominadas: Claudia y Lorenzo, Tiby y Medina y Raúl y Laura, de las cuales una saldrá este domingo.

Luego de que la tabla quedara conformada por las tres parejas, las cosas se pusieron bastante álgidas tras la pelea entre Raúl y Laura con Mario y Brenda y aquí te contamos lo que sucedió después del cara a cara de anoche.

¿Qué sucedió hoy 30 de enero en ‘¿Apostarías Por Mí?’?

- Los participantes se burlan de que Raúl no sabe hacer estrategias; Mario Bezares lo llama ‘cacahuate garapiñado’.

- Laura Molinar confiesa estar molesta de que sus compañeros no jueguen limpio y que Mario juega muy sucio. Además, acepta que sabía que se irían por ellos en el cara a cara porque estuvieron raros todo el día.

- Zerboni asegura que Mario desterró a Raúl por no hacerle caso

- Tiby descubre ser alérgica al chile

- Laysha está decidida a enviar a Rubí a la bodega pues está molesta por lo que hizo con la ropa. También siente nervios porque le intimida la actitud que toma y la compara con su mamá. Está decidida a usar su poder para destruirla

- Tiby no se siente afectada por todo lo que dicen los demás

- Brenda y Mario continúan molestos con Raúl y Laura. Brenda asegura que se contuvo en el momento y que no le pareció lo que hicieron René y Zerboni.

- Mario no desea continuar con el problema, pero sí pintará su raya pues no dejará que nadie más lo ataque.

