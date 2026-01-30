TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Qué sucedió la madrugada de hoy 30 de enero en ‘¿Apostarías por Mí?’?

Raúl y Laura entran a la tabla de nominados, se abren votaciones y esto pasó en el reality show más exitoso

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Brenda considera que estuvieron de más los insultos de “El Diablo”, “Payasitos” y “Borregos”

En su segunda semana de transmisión, '¿Apostarías por Mí?' ya tiene a tres nuevas parejas nominadas: Claudia y Lorenzo, Tiby y Medina y Raúl y Laura, de las cuales una saldrá este domingo.

En ti está la decisión de qué pareja debe continuar en la contienda entrando AQUÍ a votar por tu favorita.

PUBLICIDAD

Luego de que la tabla quedara conformada por las tres parejas, las cosas se pusieron bastante álgidas tras la pelea entre Raúl y Laura con Mario y Brenda y aquí te contamos lo que sucedió después del cara a cara de anoche.

¿Qué sucedió hoy 30 de enero en ‘¿Apostarías Por Mí?’?

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Tres nuevas parejas se van al cuadro de nominados, ¿quién de ellos será eliminado de '¿Apostarías por Mí?'?
2 mins

Tres nuevas parejas se van al cuadro de nominados, ¿quién de ellos será eliminado de '¿Apostarías por Mí?'?

¿Apostarías por Mí?
Laura Molinar estalla contra las parejas tras ser nominada junto a Raúl: "No están jugando limpio"
2 mins

Laura Molinar estalla contra las parejas tras ser nominada junto a Raúl: "No están jugando limpio"

¿Apostarías por Mí?
¿Cómo nominaron las parejas de ¿Apostarías por Mí? en el Cara a Cara? Te contamos
2 mins

¿Cómo nominaron las parejas de ¿Apostarías por Mí? en el Cara a Cara? Te contamos

¿Apostarías por Mí?
Raúl y Laura Molinar se convierten en la tercera pareja nominada tras el intenso Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?
1 mins

Raúl y Laura Molinar se convierten en la tercera pareja nominada tras el intenso Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: Esto fue lo que pasó en el segundo Cara a Cara de la temporada
3 mins

¿Apostarías por Mí?: Esto fue lo que pasó en el segundo Cara a Cara de la temporada

¿Apostarías por Mí?
¡Venganza! Alina Lozano y Jim Velásquez tienen su revancha contra René y Rubí: Así les afectará en ¿Apostarías Por Mí?
2 mins

¡Venganza! Alina Lozano y Jim Velásquez tienen su revancha contra René y Rubí: Así les afectará en ¿Apostarías Por Mí?

¿Apostarías por Mí?
¿Tiby y Medina se casarán en la villa de '¿Apostarías por Mí?'? Estos son los planes de José para su novia
1 mins

¿Tiby y Medina se casarán en la villa de '¿Apostarías por Mí?'? Estos son los planes de José para su novia

¿Apostarías por Mí?
Mario advierte a Alina sobre utilizar la ‘Revancha’ con ellos: “Vas a perder este cuerpecito”.
2 mins

Mario advierte a Alina sobre utilizar la ‘Revancha’ con ellos: “Vas a perder este cuerpecito”.

¿Apostarías por Mí?
¡Sin titubear! Mario Bezares revela a la habitación Trébol que nominará a 'El Pelón' en el Cara a Cara
2 mins

¡Sin titubear! Mario Bezares revela a la habitación Trébol que nominará a 'El Pelón' en el Cara a Cara

¿Apostarías por Mí?
Salvador Zerboni está de luto: llora repentina muerte y hace devastadora promesa
2 mins

Salvador Zerboni está de luto: llora repentina muerte y hace devastadora promesa

¿Apostarías por Mí?

- Los participantes se burlan de que Raúl no sabe hacer estrategias; Mario Bezares lo llama ‘cacahuate garapiñado’.

- Laura Molinar confiesa estar molesta de que sus compañeros no jueguen limpio y que Mario juega muy sucio. Además, acepta que sabía que se irían por ellos en el cara a cara porque estuvieron raros todo el día.

- Zerboni asegura que Mario desterró a Raúl por no hacerle caso

- Tiby descubre ser alérgica al chile

- Laysha está decidida a enviar a Rubí a la bodega pues está molesta por lo que hizo con la ropa. También siente nervios porque le intimida la actitud que toma y la compara con su mamá. Está decidida a usar su poder para destruirla

- Tiby no se siente afectada por todo lo que dicen los demás

- Brenda y Mario continúan molestos con Raúl y Laura. Brenda asegura que se contuvo en el momento y que no le pareció lo que hicieron René y Zerboni.

- Mario no desea continuar con el problema, pero sí pintará su raya pues no dejará que nadie más lo ataque.

Si quieres saber qué más pasa en ‘¿Apostarías por Mí?’, entra al sitio oficial del reality show para enterarte de todos los chismes, curiosidades, nominados y más.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tormento
YE Live in Mexico
Tráiler: Mochaorejas
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX