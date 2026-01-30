¿Apostarías por mí? ¡Pareja de '¿Apostarías por mí?' se compromete en pleno show! Mayito fue cómplice y esta fue la reacción de todos Luego de un día intenso por el Cara a Cara, La Villa de '¿Apostarías por mí?' se llenó de romanticismo con una inesperada propuesta de matrimonio.

Video ¡Dijo que sí! Medina sorprende a Tiby y le pide matrimonio FRENTE A TODOS!

Los momentos de incertidumbre y tensión que se vivieron entre las parejas durante el Cara a Cara de la noche anterior se vieron opacados por una romántica escena dentro de La Villa de '¿Apostarías por mí?'.

Y es que, tal como lo expresó horas antes, Medina, con la complicidad de Mayito y el resto de sus compañeros, sorprendió a Tiby con una propuesta de matrimonio.

A temprana hora, Mayito llamó a Tiby y en el momento en que ella llegó a su lado, el conductor de televisión lanzó un silbido, señal para que Medina entrara a escena y todos se quedaran inmóviles.

Tiby, sorprendida con la actitud de todos, pensó que se trataba de un juego entre sus compañeros.

Medina se acercó a Tiby y le preguntó qué estaba pasando.

"Yo no sé, a mí me dijeron que vinieray se frizaron todos", explicó Tiby.

"No te muevas, escucho algo raro", respondió Medina.

"Están jugando", insistió.

En el momento justo en el que Tiby volteó a ver a Mayito y dio la espalda a su ahora prometido, Medina aprovechó para ponerse de rodillas y lanzar la propuesta de matrimonio.

"¿Baby, te casas conmigo?", preguntó.

"¿Qué es en serio? Claro, mi amor", respondió Tiby, aún incrédula.

Los futuros esposos se abrazaron y todos reaccionaron finalmente con algarabía y expresiones de felicitaciones.

"¡Que vivan los novios!", se escuchaba al unísono.

René no dudó en poner a disposición de la pareja comprometida su suite.

"La señora de Medina", dijo Tiby.

En medio del festejo, Tiby reclamó a Medina porque fue ella quien se puso el anillo y le pidió que lo hicieran de nuevo.

"Pero el anillo me lo puse yo. Ponme el anillo", dijo, desatando la risa de los presentes.

Medina hizo nuevamente el ritual al ponerse de rodillas y pedirle a Tiby si se quería casar con él.

"Siempre, mi amor, acepto, te amo", respondió nuevamente.

Luego de que todos les pidieron embarazo, Medina dijo que primero era la boda, a la que invitó de una vez a todos.

Tiby dijo que sintió el corazón acelerado de Medina, pero creyó que había sido por el llamado de Mayito, destacó que no sospechó de la sorpresa que recibiría.

