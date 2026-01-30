¿Apostarías por mí? Alejandra llora al recordar a su exnovio que falleció y Beta la consuela; esto pasó en terapia de parejas en '¿Apostarías Por Mí?' La terapia de parejas volvió a sacudir a los habitantes de la villa, sobre todo al tocar el tema de los y las ex.

Video Así inició el amor por el café de Beta que lo llevó a crear su marca

Las parejas tuvieron su segunda terapia dentro de la villa de ‘¿Apostarías por Mí?’, en donde se tocó uno de los temas más polémicos dentro de cualquier relación amorosa, el de los y las ex.

Fue durante la segunda terapia de parejas que se puso este tema sobre la mesa y así fue la reacción de las 11 parejas participantes.

Alejandra recuerda a su exnovio que falleció y su esposo Beta la consuela en ‘¿Apostarías por Mí?’

¿Apostarías por Mí?



En esta segunda terapia de parejas, los primeros en pasar fue Alejandra y Beta, ella habló de su expareja Efraín, quien lamentablemente murió, por lo que Ale sólo tuvo palabras de amor para esa exrelación.

No existe el olvido de personas que dejan una huella bonita en el corazón de los demás, ni por más que pase el tiempo, ni por más que rehagas tu vida sentimental. Y so sé que tú lo has entendido, son personas diferente, en tiempos diferentes Alejandra



Fueron las palabras con las que Alejandra respondió en la terapia, mencionando en todo momento el apoyo que recibió de su pareja Beta, al saber por lo que ella había vivido con su expareja.

Todos los días me levanto motivado para sacarte una sonrisa, por verte feliz siempre Beta

Fueron las palabras de Beta, al ver a Alejandra llorar con el recuerdo de su expareja.

