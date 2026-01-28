TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Laysha y El Malito ganan la apuesta más grande hecha en '¿Apostarías por Mí?' y casi duplican todo su dinero

La polémica pareja hizo una impactante apuesta en el desafío de hombres de este miércoles y así reaccionaron a su triunfo.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
Video ¡La frustración se apodera nuevamente de Laysha!

Luego de que la pareja tuviera una de las peleas más intensas dentro de la villa de ‘¿Apostarías por Mí?’, debido a que perdieron en el desafío del pasado martes, hoy Laysha y El Malito, contra todo pronóstico, realizaron la apuesta más impactante en el reality y la ganaron.

Fue durante el desafío de hombres de este miércoles 28 de enero, llamada ‘Lo que ellas prefieren’, en el que Laysha fue con todo a la sala de apuestas y decidió jugar casi todo su acumulado en su bolsa semanal, nada más y nada menos que ¡10 mil 499 dólares!

Laysha y El Malito casi duplican todo su dinero y se van a la cima del ranking de parejas

¿Apostarías Por Mí?
¿Apostarías Por Mí?


Tras ver que El Malito terminó el desafío tiempo después que sus compañeros, todo parecía estar en su contra. Sin embargo, esta noche la suerte estaría de su lado.

Durante el show en vivo, Alan Tacher fue quien les informó de los resultados.

“Malito, Laysha prácticamente fue, como se dice en los casinos casi ‘all in’, ¿Sabes cuánto apostó por tí? 10 mil 499 dólares, ¡casi todo!
Alan Tacher


El Malito quedó sorprendido, aunque era un tema que ya habían acordado previamente a la apuesta, él y Laysha. Sin embargo, no estaban seguros si ganarían.

“Yo iba a apostar todo, pero la máquina no me dejó. Yo siento que ya nos tiene que tocar una buena y tiene que ser esta
Laysha


Laysha rompe en llanto y estalla contra El Malito: Esto fue lo que ocurrió en ¿Apostarías por mí?

Y tras esas palabras, Alan les reveló el impactante resultado.

“Laysha a veces tomas decisiones muy drásticas, explosivas, muy sin pensar, y esta decisión te puede costar mucho, te puede costar que casi vas a doblar tu cantidad total, ¡porque tuvieron 3 aciertos!
Alan Tacher
¿Apostarías Por Mí?
¿Apostarías Por Mí?


Laysha y El Malito brincaron de alegría tras haber apostado casi todo y haber casi duplicado en su totalidad su bolsa semanal. Esta es, hasta el momento, la apuesta más grande e impactante que se ha hecho en el reality.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

¿Apostarías por mí?

