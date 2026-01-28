¿Apostarías por mí? René y Rubí tienen fuerte discusión tras perder el desafío de hombres; Cardozo no se calla y le responde: "si me hubieras oído" La pareja protagonizó una fuerte discusión tras haber perdido una fuerte cantidad de dinero en el desafío de hombres

Video Sienten LÁSTIMA por Adrián y Nuja: Rubí opina sobre la SANCIÓN de la pareja

Los ánimos se encendieron en la villa de ¿Apostarías por Mí? después de dar a conocer los resultados y las apuestas del desafío de hombres.

Este miércoles las mujeres tuvieron que apostar, pero tenían un mínimo de 2 mil 500 dólares, por lo que las cantidades les resultaron algo alarmante a sus parejas, donde algunos no tuvieron buen desempeño en el desafío.

PUBLICIDAD

René Strickler y Rubí Cardozo se enfrentan tras perder el desafío de hombres

Dicha prueba consistía en que los hombres tenían cuatro preguntas colocadas en sus mesas, todas con lo que prefiere su pareja: cuando está estresada, cuando sale de vacaciones, etcétera. En la parte alta del muro de escalada estaban los cubos con las posibles respuestas, que dijo su esposa, cada uno con diferentes opciones impresas en sus caras.

Cada uno de esos cubos correspondía a las preguntas, para ganar el desafío debían tener mínimo dos correctas, sin embargo, René tuvo todas mal, por lo que perdieron la cantidad de 2 mil 501 dólares.

La pareja que desde el día uno de competencia ha tenido una buena racha, tropezó en esta prueba, no obstante, al histrión le cayó como balde de agua fría por la cantidad y por haber fallado completamente.

René le preguntó a Rubí por qué había apostado tanto y en caso de que así se empiecen a dar las cosas, entonces él también iba a arriesgarse en sus apuestas. Su esposa trató de explicarle que les habían impuesto una cantidad mínima.

El actor no disimuló su enojo y también le explicó que esta prueba se le había complicado ya que no sabe los nuevos gustos de su esposa y también se cayó varias veces en la prueba. Sus compañeros le dijeron que también tuvieron problemas en la escalada, señalando que era todo un reto físico.

Yo volví a subir y tiré todo, pero ya estaban todos poniendo todo y yo, desesperado, me fui con lo último. René Strickler



Rubí lo refutó diciendo que ella le había comentado cómo iba a estar la prueba y las cosas que ha cambiado a lo largo de su relación, pero él no la escuchó y por eso perdieron.

No me oíste, no me estás oyendo. Si me hubieras oído, hubieras sabido que lo que yo fuera a elegir en ese juego. Rubí Cardozo



René se quedó callado, por lo que su esposa lo tranqulizó diciendo que no les había pasado algo grave económicamente y le pidió que no le importara las grandes apuestas o triunfos que tienen los demás.

PUBLICIDAD

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!