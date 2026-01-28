Tiby estalla en llanto tras quedar nominada y Medina la consuela: ‘El encierro me tiene mal’
La creadora de contenido no pudo contener el llanto tras quedar nominada junto con su pareja en el reality show.
Un duelo de nominación bastante reñido se vivió esta noche entre Medina y Zerboni, luego de que tuvieron que realizar el desafío ‘Columpio del amor’, en el que tuvieron que meter más costales de su color dentro de un columpio en movimiento. Y aunque ambos fueron muy atinados, la pareja ganadora fue Zerboni y Marce, dejando automáticamente nominados a Medina y Tiby, quien no pudo contener el llanto.
Tiby rompe en llanto tras quedar nominada con su pareja Medina
Tras terminar el duelo de nominación, Tiby pidió que revisaran bien el video, pues Alejandra Espinosa informó que producción le estaba avisando que Medina había metido dos costalitos fuera de tiempo, por lo que no pudieron ser contados. Por lo que finalmente Tiby y Medina perdieron el duelo ante Zerboni y Marce, y se convirtieron en la segunda pareja nominada de la semana junto a Claudia y Lorenzo.
Al regresar a la villa, Tiby no pudo más y estalló en llanto, por lo que Medina la abrazó y trató de consolarla.
“Yo sabía que no nos iba a ir muy bien, esas respuestas no estaban bien. No puedo con tanta tensiónTiby
Mientras Medina la consolaba diciéndole que sacara su sentimiento, que está bien, sacar la frustración. Sin embargo, tras entrar a la villa, todos comenzaron a consolar a Tiby, lo que acrecentó su llanto.
Minutos más tarde, Medina y Tiby salieron al jardín a platicar, y ella le confesó a su esposo que siente que a la gente no le está gustando su forma de ser, mucho menos su voz.
“Es que tu me dices que sea yo, ¿verdad’, pero como que a la gente no le gusta, pero a mi siempre me hacen bullying por mi voz, y yo no puedo cambiar esoTiby
