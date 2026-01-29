TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Brenda Bezares asegura que Adrián Di Monte le tiene miedo a Nuja: "Se le ponen unos ojos"

Brenda, Mario, Beta y Ale hablaron sobre lo expresiva que es la mirada de Nuja y cómo Adrián Di Monte reacciona ante esta.

Paulina Flores's profile picture
Por:Paulina Flores
add
Síguenos en Google
Video Adrián Di Monte revela el fuerte regaño que le dio Nuja tras salir de un reality

En medio de la tensión por la que ha atravesado Adrián Di Monte y Nuja luego de la sanción que recibieron del Anfitrión en '¿Apostarías por mí?', Mario, Brenda, Beta y Ale hablaron sobre la reacción del cubano ante la mirada de su esposa.

"Se le ponen unos ojos", dijo Beta sobre la mirada de Nuja.

PUBLICIDAD

Alejandra destacó que Nuja cuenta con una mirada muy expresiva, incluso la calificó como "fuerte".

"Sí, ahora imagínate empu*ada", reaccionó Mario, desatando la risa de los presentes.

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Adrián Di Monte no se calla más y revela el regaño que le dio Nuja en público
2 mins

Adrián Di Monte no se calla más y revela el regaño que le dio Nuja en público

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías Por Mí?: ¿Qué pasó la madrugada de este jueves 29 de enero 2026?
1 mins

¿Apostarías Por Mí?: ¿Qué pasó la madrugada de este jueves 29 de enero 2026?

¿Apostarías por Mí?
Laysha y El Malito ganan la apuesta más grande hecha en '¿Apostarías por Mí?' y casi duplican todo su dinero
2 mins

Laysha y El Malito ganan la apuesta más grande hecha en '¿Apostarías por Mí?' y casi duplican todo su dinero

¿Apostarías por Mí?
René y Rubí tienen fuerte discusión tras perder el desafío de hombres; Cardozo no se calla y le responde: "si me hubieras oído"
2 mins

René y Rubí tienen fuerte discusión tras perder el desafío de hombres; Cardozo no se calla y le responde: "si me hubieras oído"

¿Apostarías por Mí?
Tiby estalla en llanto tras quedar nominada y Medina la consuela: ‘El encierro me tiene mal’
2 mins

Tiby estalla en llanto tras quedar nominada y Medina la consuela: ‘El encierro me tiene mal’

¿Apostarías por Mí?
Tiby y Medina quedan nominados en la segunda semana de '¿Apostarías Por Mí?' y Zerboni y Marce se salvan
1 mins

Tiby y Medina quedan nominados en la segunda semana de '¿Apostarías Por Mí?' y Zerboni y Marce se salvan

¿Apostarías por Mí?
Lorenzo y Claudia se llevan el bono y estas parejas se van a duelo de nominación en ‘¿Apostarías por Mí?’
3 mins

Lorenzo y Claudia se llevan el bono y estas parejas se van a duelo de nominación en ‘¿Apostarías por Mí?’

¿Apostarías por Mí?
¡Marce hace la mayor apuesta por Zerboni en ‘¿Apostarías Por Mí?! Esta fue la impactante cantidad que puso en juego
1 mins

¡Marce hace la mayor apuesta por Zerboni en ‘¿Apostarías Por Mí?! Esta fue la impactante cantidad que puso en juego

¿Apostarías por Mí?
¿Quién canta el tema principal de ‘¿Apostarías por Mí?’? ¡Aquí te lo contamos!
2 mins

¿Quién canta el tema principal de ‘¿Apostarías por Mí?’? ¡Aquí te lo contamos!

¿Apostarías por Mí?
‘¿Apostarías Por Mí?’: ¡Se enciende la sala de apuestas! Una pareja hizo la apuesta más fuerte de la temporada
1 mins

‘¿Apostarías Por Mí?’: ¡Se enciende la sala de apuestas! Una pareja hizo la apuesta más fuerte de la temporada

¿Apostarías por Mí?

Brenda Bezares recordó que en un momento, Mario le recomendó que no hiciera contacto visual con Nuja, pues la notó alterada.

"Me decía, 'no voltees a verla'", comentó Brenda.

Mario compartió que Brenda le preguntó si mejor se acercaba a Nuja; sin embargo, a él le pareció que no era el momento.

"Se me quedaba viendo un chorro, como que ella buscaba aprobación y apoyo en mí", respondió Brenda sobre su percepción.

Beta expuso la reacción de Adrián Di Monte ante la actitud de su esposa.

"Adrián estaba así", mencionó.

Brenda Bezares coincidió con la percepción de Beta y comentó : "Sí, si Adrián le tiene un miedo".

No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo enel sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
YE Live in Mexico
Par de ideotas
Gratis
Tráiler: Tormento
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX