¿Apostarías por mí? Brenda Bezares asegura que Adrián Di Monte le tiene miedo a Nuja: "Se le ponen unos ojos" Brenda, Mario, Beta y Ale hablaron sobre lo expresiva que es la mirada de Nuja y cómo Adrián Di Monte reacciona ante esta.

En medio de la tensión por la que ha atravesado Adrián Di Monte y Nuja luego de la sanción que recibieron del Anfitrión en '¿Apostarías por mí?', Mario, Brenda, Beta y Ale hablaron sobre la reacción del cubano ante la mirada de su esposa.

"Se le ponen unos ojos", dijo Beta sobre la mirada de Nuja.

Alejandra destacó que Nuja cuenta con una mirada muy expresiva, incluso la calificó como "fuerte".

"Sí, ahora imagínate empu*ada", reaccionó Mario, desatando la risa de los presentes.

Brenda Bezares recordó que en un momento, Mario le recomendó que no hiciera contacto visual con Nuja, pues la notó alterada.

"Me decía, 'no voltees a verla'", comentó Brenda.

Mario compartió que Brenda le preguntó si mejor se acercaba a Nuja; sin embargo, a él le pareció que no era el momento.

"Se me quedaba viendo un chorro, como que ella buscaba aprobación y apoyo en mí", respondió Brenda sobre su percepción.

Beta expuso la reacción de Adrián Di Monte ante la actitud de su esposa.

"Adrián estaba así", mencionó.

Brenda Bezares coincidió con la percepción de Beta y comentó : "Sí, si Adrián le tiene un miedo".

