TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Apostarías Por Mí?: ¿Qué pasó la madrugada de este jueves 29 de enero 2026?

Te contamos todo lo que ocurrió en el reality show ‘¿Apostarías por Mí?’ tras la nominación de Tiby y Medina

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Tiby promete una mañana de ternura y noche llena de MALDAD

Tiby y Medina se convirtieron este miércoles en la segunda pareja nominada de esta semana en ‘¿Apostarías Por Mí?'; ella no pudo ocultar su tristeza y rompió en llanto tras verse en la tabla.

Este jueves se llevará a cabo la tercera nominación y esto puso a todos a pensar en su estrategia y aquí te contamos todo lo que pasó.

PUBLICIDAD

¿Qué sucedió hoy 29 de enero en ‘¿Apostarías por Mí?’?

- Las parejas apoyan a Tiby tras la nominación, quien rompió en llanto tras subir a la tabla

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Laysha y El Malito ganan la apuesta más grande hecha en '¿Apostarías por Mí?' y casi duplican todo su dinero
2 mins

Laysha y El Malito ganan la apuesta más grande hecha en '¿Apostarías por Mí?' y casi duplican todo su dinero

¿Apostarías por Mí?
René y Rubí tienen fuerte discusión tras perder el desafío de hombres; Cardozo no se calla y le responde: "si me hubieras oído"
2 mins

René y Rubí tienen fuerte discusión tras perder el desafío de hombres; Cardozo no se calla y le responde: "si me hubieras oído"

¿Apostarías por Mí?
Tiby estalla en llanto tras quedar nominada y Medina la consuela: ‘El encierro me tiene mal’
2 mins

Tiby estalla en llanto tras quedar nominada y Medina la consuela: ‘El encierro me tiene mal’

¿Apostarías por Mí?
Tiby y Medina quedan nominados en la segunda semana de '¿Apostarías Por Mí?' y Zerboni y Marce se salvan
1 mins

Tiby y Medina quedan nominados en la segunda semana de '¿Apostarías Por Mí?' y Zerboni y Marce se salvan

¿Apostarías por Mí?
Lorenzo y Claudia se llevan el bono y estas parejas se van a duelo de nominación en ‘¿Apostarías por Mí?’
3 mins

Lorenzo y Claudia se llevan el bono y estas parejas se van a duelo de nominación en ‘¿Apostarías por Mí?’

¿Apostarías por Mí?
¡Marce hace la mayor apuesta por Zerboni en ‘¿Apostarías Por Mí?! Esta fue la impactante cantidad que puso en juego
1 mins

¡Marce hace la mayor apuesta por Zerboni en ‘¿Apostarías Por Mí?! Esta fue la impactante cantidad que puso en juego

¿Apostarías por Mí?
¿Quién canta el tema principal de ‘¿Apostarías por Mí?’? ¡Aquí te lo contamos!
2 mins

¿Quién canta el tema principal de ‘¿Apostarías por Mí?’? ¡Aquí te lo contamos!

¿Apostarías por Mí?
‘¿Apostarías Por Mí?’: ¡Se enciende la sala de apuestas! Una pareja hizo la apuesta más fuerte de la temporada
1 mins

‘¿Apostarías Por Mí?’: ¡Se enciende la sala de apuestas! Una pareja hizo la apuesta más fuerte de la temporada

¿Apostarías por Mí?
Brenda Bezares conmueve al hablar del rechazo que vivió con la familia de Mario
2 mins

Brenda Bezares conmueve al hablar del rechazo que vivió con la familia de Mario

¿Apostarías por Mí?
'¿Apostarías por Mí?': Te contamos todo sobre ‘Misión en pijama’, el desafío en vivo que definirá a la segunda pareja nominada
1 mins

'¿Apostarías por Mí?': Te contamos todo sobre ‘Misión en pijama’, el desafío en vivo que definirá a la segunda pareja nominada

¿Apostarías por Mí?

- Franco, Breh, Gigi y David planean nominar a una pareja ‘fuerte’ que no limpie en la villa y quieren ir por Raúl

- Mario, Brenda, Beta y Alejandra arman una estrategia para nominar a Raúl ‘El Pelón’, pero Mario dice que para no ser tan obvios él le dará su voto a René y Rubí

- Planean nominar a Raúl por no cumplir la semana pasada con su voto y por repartir información entre cuartos

- Laysha y El Malito creen que Rubí y René la pasarían muy mal si los mandan a la bodega

- Laysha asegura que Rubí actúa como la dueña de la villa y que no deja hacer nada a René

- Malito asegura que Laysha tiene toda su atención y que ha aprendido a dejar su lujuria por un lado.

- Medina confiesa tener el superpoder de no ver a ninguna otra mujer más que a Tiby

Sigue más noticias de ‘¿Apostarías por Mí?’ en el sitio oficial del reality show.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
YE Live in Mexico
Par de ideotas
Gratis
Tráiler: Tormento
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX