¿Apostarías Por Mí?: ¿Qué pasó la madrugada de este jueves 29 de enero 2026?
Te contamos todo lo que ocurrió en el reality show ‘¿Apostarías por Mí?’ tras la nominación de Tiby y Medina
Tiby y Medina se convirtieron este miércoles en la segunda pareja nominada de esta semana en ‘¿Apostarías Por Mí?'; ella no pudo ocultar su tristeza y rompió en llanto tras verse en la tabla.
Este jueves se llevará a cabo la tercera nominación y esto puso a todos a pensar en su estrategia y aquí te contamos todo lo que pasó.
¿Qué sucedió hoy 29 de enero en ‘¿Apostarías por Mí?’?
- Las parejas apoyan a Tiby tras la nominación, quien rompió en llanto tras subir a la tabla
- Franco, Breh, Gigi y David planean nominar a una pareja ‘fuerte’ que no limpie en la villa y quieren ir por Raúl
- Mario, Brenda, Beta y Alejandra arman una estrategia para nominar a Raúl ‘El Pelón’, pero Mario dice que para no ser tan obvios él le dará su voto a René y Rubí
- Planean nominar a Raúl por no cumplir la semana pasada con su voto y por repartir información entre cuartos
- Laysha y El Malito creen que Rubí y René la pasarían muy mal si los mandan a la bodega
- Laysha asegura que Rubí actúa como la dueña de la villa y que no deja hacer nada a René
- Malito asegura que Laysha tiene toda su atención y que ha aprendido a dejar su lujuria por un lado.
- Medina confiesa tener el superpoder de no ver a ninguna otra mujer más que a Tiby
'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.