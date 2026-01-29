¿Apostarías por mí? ¿Apostarías Por Mí?: ¿Qué pasó la madrugada de este jueves 29 de enero 2026? Te contamos todo lo que ocurrió en el reality show ‘¿Apostarías por Mí?’ tras la nominación de Tiby y Medina



Video Tiby promete una mañana de ternura y noche llena de MALDAD

Tiby y Medina se convirtieron este miércoles en la segunda pareja nominada de esta semana en ‘¿Apostarías Por Mí?'; ella no pudo ocultar su tristeza y rompió en llanto tras verse en la tabla.

Este jueves se llevará a cabo la tercera nominación y esto puso a todos a pensar en su estrategia y aquí te contamos todo lo que pasó.

¿Qué sucedió hoy 29 de enero en ‘¿Apostarías por Mí?’?

- Las parejas apoyan a Tiby tras la nominación, quien rompió en llanto tras subir a la tabla

- Franco, Breh, Gigi y David planean nominar a una pareja ‘fuerte’ que no limpie en la villa y quieren ir por Raúl

- Mario, Brenda, Beta y Alejandra arman una estrategia para nominar a Raúl ‘El Pelón’, pero Mario dice que para no ser tan obvios él le dará su voto a René y Rubí

- Planean nominar a Raúl por no cumplir la semana pasada con su voto y por repartir información entre cuartos

- Laysha y El Malito creen que Rubí y René la pasarían muy mal si los mandan a la bodega

- Laysha asegura que Rubí actúa como la dueña de la villa y que no deja hacer nada a René

- Malito asegura que Laysha tiene toda su atención y que ha aprendido a dejar su lujuria por un lado.

- Medina confiesa tener el superpoder de no ver a ninguna otra mujer más que a Tiby