apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Adrián Di Monte no se calla más y revela el regaño que le dio Nuja en público

Adrián Di Monte puso en evidencia a su esposa Nuja en ¿Apostarías por mí?, revelando cómo lo regañó en público.

Valeria Contreras N.'s profile picture
Por:Valeria Contreras N.
Video Adrián Di Monte revela el fuerte regaño que le dio Nuja tras salir de un reality

Adrián Di Monte echó de cabeza a Nuja Amar en ¿Apostarías por mí? y es que frente a Salvador Zerboni reveló el regaño que su esposa le dio en público.

Durante una charla en la villa, el actor recordó las palabras que su mujer le dijo meses atrás cuando participó en otro reality show.

Adrián Di Monte desenmascara a su esposa: Revela cómo lo regañó en público

¿Apostarías por Mí?

Adrián Di Monte relató la experiencia que vivió en La Casa de los Famosos México, donde se la pasó quejándose y añorando estar con su esposa Nuja.

“Pasa rápido, luego pasa que estás adentro y sientes que se está acabando el mundo y cuando sales la gente dice ‘estábamos disfrutando’. A mí me pasó que salí a la segunda semana y me la pasaba diciendo ‘extraño a mi esposa’”, indicó.

Entre risas, el actor cubano recordó el día que fue eliminado y se reencontró con su esposa, quien en pleno programa lo regañó.

Cuando salgo, el día de la eliminación, Nuja me abraza así como de ‘pend*jo, idiota por qué no te quedaste adentro’ y yo ‘mi amor, te extrañé’”, afirmó entre carcajadas.

Al escuchar las palabras de su marido, Nuja comenzó a reír, junto con Salvador Zerboni, quien reaccionó y comentó: “Qué risa”.

Adrián Di Monte remató su anécdota revelando que recibió muchos comentarios, en los que señalaron que no debió quejarse tanto.

“Porque la gente afuera te disfruta… Un chin*o de gente me escribió y era de ‘Adrián dabas hueva diciendo que extrañabas a tu esposa’”, sentenció.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas. Conoce todos los detalles del reality show, además de tener acceso a contenido exclusivo, en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

