¿Apostarías por mí? ¿Apostarías por Mí?: ¿Qué pasó la madrugada de hoy 28 de enero? Alianzas, conflictos y más se vivieron en la villa de ‘¿Apostarías por Mí?’ y aquí te contamos todo

Video Adrián Di Monte y Nuja rompen las reglas y reciben un castigo muy fuerte

Las cosas se pusieron álgidas en el show de este martes 27 de enero en ‘¿Apostarías por Mí?’ cuando Alan y Alejandra anunciaron que Adrián y Nuja habían roto las reglas del reality show y debían ser sancionados por hablar de las apuestas después de realizarlas.

Esto generó tensión en la villa y más unión, pues varias parejas se dedicaron a hacer alianzas en sus espacios y aquí te contamos todo lo que pasó.

¿Qué ocurrió este miércoles en ‘¿Apostarías por Mí?’?

- Zerboni, Marce, René y Rubí se unen contra Laysha y El Malito y podrían nominarlos esta semana

- René y Rubí sospechan que varias parejas no soportan que estén ganando constantemente y piensan que deben crear alianzas para ir eliminándolas antes de que se les vayan a la yugular

- Mario, Tiby y Beta hacen un programa de chismes. Revelan que El Malito hizo una broma en el baño, pero Mario lo descubrió; Beta asegura que ahora todos quieren ir contra El Malito.

- Franco cree que esta semana no los nominarán, pero que buscarán hablar con las otras parejas para que no voten por ellos

Sigue todo lo que pasa en ‘¿Apostarías por Mí? en el sitio oficial y no te pierdas los shows de lunes a viernes a las 8P/7C/5PAC por UNIMÁS y ViX, así como los domingos por Univision y ViX en el mismo horario y a las 9:00 p.m. por Las Estrellas.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.