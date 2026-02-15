¿Apostarías por mí? Tiby y Medina abandonan ¿Apostarías por Mí? tras revelar que se convertirán en papás Tras revelar que están en la espera de su primer bebé, Tiby y Medina decidieron abandonar la competencia

Video Tiby y Medina son la PRIMER PAREJA en aceptar la TENTACIÓN de La Villa

Después de haber vivido una semana súmamente intensa, las parejas de ¿Apostarías por Mí? finalmente escucharon una de las noticias más bonitas del reality: Tiby y Medina están esperando a su primer bebé.

La pareja dominicana lleva años juntos, desde que eran niños hasta convertirse en pareja. Unas semanas antes, el entrenador le había pedido matrimonio a su novia y ahora empezaran a formar su propia familia.

Tiby y Medina piden permiso al Anfritrión para abandonar ¿Apostarías por Mí?

Tiby y Medina decidieron que ya no mantendrían su secreto y revelaron ante sus compañeros, analistas, conductores y todo el público que se convertirán en padres, sin embargo, unos momentos antes de conocer a los eliminados, la pareja habló con el Anfritrión.

La pareja dominicana pidió su salida del reality, pues quieren disfrutar esta nueva etapa, lejos de todos los dramas y el estrés que hay en la villa, además existirían varias limitaciones físicas para Tiby, por su estado físico.

Queremos ser responsables, no correr riesgos e irnos nosotros para cuidar el bebé. José Medina

Después de analizarlo, el Anfitrión aceptó su petición y se convirtieron en la cuarta pareja eliminada de la competencia, pero en esta ocasión se cuenta como abandono.

