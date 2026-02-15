Tiby y Medina abandonan ¿Apostarías por Mí? tras revelar que se convertirán en papás
Tras revelar que están en la espera de su primer bebé, Tiby y Medina decidieron abandonar la competencia
Después de haber vivido una semana súmamente intensa, las parejas de ¿Apostarías por Mí? finalmente escucharon una de las noticias más bonitas del reality: Tiby y Medina están esperando a su primer bebé.
La pareja dominicana lleva años juntos, desde que eran niños hasta convertirse en pareja. Unas semanas antes, el entrenador le había pedido matrimonio a su novia y ahora empezaran a formar su propia familia.
Tiby y Medina piden permiso al Anfritrión para abandonar ¿Apostarías por Mí?
Tiby y Medina decidieron que ya no mantendrían su secreto y revelaron ante sus compañeros, analistas, conductores y todo el público que se convertirán en padres, sin embargo, unos momentos antes de conocer a los eliminados, la pareja habló con el Anfritrión.
La pareja dominicana pidió su salida del reality, pues quieren disfrutar esta nueva etapa, lejos de todos los dramas y el estrés que hay en la villa, además existirían varias limitaciones físicas para Tiby, por su estado físico.
Queremos ser responsables, no correr riesgos e irnos nosotros para cuidar el bebé.José Medina
Después de analizarlo, el Anfitrión aceptó su petición y se convirtieron en la cuarta pareja eliminada de la competencia, pero en esta ocasión se cuenta como abandono.
