¿Apostarías por mí? ¿Habrá otro analista de ¿Apostarías por Mí? tras el ingreso de Lupillo Rivera a la villa? Esto sabemos Por tiempo limitado, el cantante entrará a la villa como un infiltrado pero sus compañeros analistas esperan que alguien ocupe su lugar

Video Lupillo Rivera y su novia entrar como pareja infiltrada a La Villa

Este domingo 15 de febrero se vivieron muchas emociones en ¿Apostarías por Mí?, pues además de conocer a la pareja eliminada, nos enteramos de un embarazo y una nueva pareja entró a la competencia.

Así es, Tiby y Medina revelaron que se convertirán en papás, por lo que pidieron su salida del reality por temas de responsabilidad y autocuidado, además Lupillo Rivera y Taina Pimentel, su novia, ingresaron a la villa como 'pareja'.

¿Cecilia Galliano y Jorge Lozano tendrán otro compañero panelista?

Como ya se había hablado durante la semana, el cantante le pidió al Anfitrión entrar a la villa para 'poner orden', pues no está conforme con los juegos y estrategias de las parejas ya que no los sienten sinceros.

Al inicio se pensó que era sólo una broma, pero le permitieron ingresar con algunas condiciones. Una de ellas es que entraría obligatoriamente con su novia, pues el plan es que parezca que empezarán a competir, pero la realidad es que estarán como infiltrados.

Aunque no se librarán de la convivencia, hacer desafíos, apuestas y enfrentarse en el Cara a Cara, otra de sus misiones es que no descubran sus planes.

Ante eso, sus compañeros panelistas, Cecilia Galliano y Jorge Lozano se preguntaron si hasta la salida de Lupillo se quedarán solos o si ya tienen previsto a otro analista porque "sí lo necesitan", a lo que los conductores le respondieron:

Vamos a ver qué pasa. Habrá muchas sorpresas en esta semana. Alejandra Espinoza

