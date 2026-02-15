TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Habrá otro analista de ¿Apostarías por Mí? tras el ingreso de Lupillo Rivera a la villa? Esto sabemos

Por tiempo limitado, el cantante entrará a la villa como un infiltrado pero sus compañeros analistas esperan que alguien ocupe su lugar

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
add
Síguenos en Google
Video Lupillo Rivera y su novia entrar como pareja infiltrada a La Villa

Este domingo 15 de febrero se vivieron muchas emociones en ¿Apostarías por Mí?, pues además de conocer a la pareja eliminada, nos enteramos de un embarazo y una nueva pareja entró a la competencia.

Así es, Tiby y Medina revelaron que se convertirán en papás, por lo que pidieron su salida del reality por temas de responsabilidad y autocuidado, además Lupillo Rivera y Taina Pimentel, su novia, ingresaron a la villa como 'pareja'.

PUBLICIDAD

¿Cecilia Galliano y Jorge Lozano tendrán otro compañero panelista?

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Lupillo Rivera ingresa a la villa de ¿Apostarías por Mí? junto a su novia: ¿cuál es su misión en el juego?
2 mins

Lupillo Rivera ingresa a la villa de ¿Apostarías por Mí? junto a su novia: ¿cuál es su misión en el juego?

¿Apostarías por Mí?
Mario, Brenda, Ale y Beta permanecen en ¿Apostarías por Mí? tras la salida de Tiby y Medina
1 mins

Mario, Brenda, Ale y Beta permanecen en ¿Apostarías por Mí? tras la salida de Tiby y Medina

¿Apostarías por Mí?
Tiby y Medina abandonan ¿Apostarías por Mí? tras revelar que se convertirán en papás
1 mins

Tiby y Medina abandonan ¿Apostarías por Mí? tras revelar que se convertirán en papás

¿Apostarías por Mí?
Tiby y Medina revelan que están esperando a su primer hijo; hacen fuerte petición al Anfitrión
2 mins

Tiby y Medina revelan que están esperando a su primer hijo; hacen fuerte petición al Anfitrión

¿Apostarías por Mí?
Laysha y 'El Malito' arrasan en el duelo de salvación y aseguran su lugar en ¿Apostarías por Mí?
2 mins

Laysha y 'El Malito' arrasan en el duelo de salvación y aseguran su lugar en ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: De esto trata el duelo de salvación de este domingo 15 de febrero
1 mins

¿Apostarías por Mí?: De esto trata el duelo de salvación de este domingo 15 de febrero

¿Apostarías por Mí?
Tras votar en su contra en ¿Apostarías por mí?, Rubí aclara con Mario y Brenda su lealtad al Team Rebelión
2 mins

Tras votar en su contra en ¿Apostarías por mí?, Rubí aclara con Mario y Brenda su lealtad al Team Rebelión

¿Apostarías por Mí?
Claudia enfrenta a Laysha y la villa estalla en plena celebración de San Valentín
2 mins

Claudia enfrenta a Laysha y la villa estalla en plena celebración de San Valentín

¿Apostarías por Mí?
Claudia arremete contra Tiby tras ser expulsada de la Suite Diamante: “¡Es una ratera!”
2 mins

Claudia arremete contra Tiby tras ser expulsada de la Suite Diamante: “¡Es una ratera!”

¿Apostarías por Mí?
¡El Anfitrión dijo que sí! Lupillo Rivera y su novia Taina serán la pareja infiltrada de ‘¿Apostarías por Mí?'
2 mins

¡El Anfitrión dijo que sí! Lupillo Rivera y su novia Taina serán la pareja infiltrada de ‘¿Apostarías por Mí?'

¿Apostarías por Mí?

Como ya se había hablado durante la semana, el cantante le pidió al Anfitrión entrar a la villa para 'poner orden', pues no está conforme con los juegos y estrategias de las parejas ya que no los sienten sinceros.

Al inicio se pensó que era sólo una broma, pero le permitieron ingresar con algunas condiciones. Una de ellas es que entraría obligatoriamente con su novia, pues el plan es que parezca que empezarán a competir, pero la realidad es que estarán como infiltrados.

Aunque no se librarán de la convivencia, hacer desafíos, apuestas y enfrentarse en el Cara a Cara, otra de sus misiones es que no descubran sus planes.

Ante eso, sus compañeros panelistas, Cecilia Galliano y Jorge Lozano se preguntaron si hasta la salida de Lupillo se quedarán solos o si ya tienen previsto a otro analista porque "sí lo necesitan", a lo que los conductores le respondieron:

Vamos a ver qué pasa. Habrá muchas sorpresas en esta semana.
Alejandra Espinoza
Imagen TelevisaUnivision


No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX