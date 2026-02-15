¿Apostarías por mí? Tiby y Medina revelan que están esperando a su primer hijo; hacen fuerte petición al Anfitrión En pleno show en vivo, la pareja reveló que su familia está a punto de crecer, ¿se quedarán en la competencia?

Video El Team Pueblo EXTRAÑA a Alina y Jim

Tiby y Medina son una de las parejas de ¿Apostarías por Mí? que más nos han sorprendido. Además de presumir su buena relación, el entrenador decidió pedirle matrimonio a la influencer y, al parecer, no van a esperar más para empezar a formar su familia.

Su historia parece sacada de un cuento, pues se conocieron siendo niños, fueron muy amigos y, con el paso de los años, decidieron convertirse en pareja. Ambos han creado una fuerte comunidad en redes sociales, que ha sido testigo de su amor.

Tiby y Medina

hacen petición al Anfitrión tras

revelar que se convertirán en padres

Hay muchos sentimientos encontrados en el Team Pueblo, pues tres parejas de dicho equipo se encuentran en riesgo de ser eliminados, además saben que el Team Rebelión los supera en números, pero no todo es malo.

Tiby y Medina, quienes completan el Team Pueblo, hicieron uno de los anuncios más grandes de su relación: están esperando a su primer bebé.

El show transcurría con normalidad, hasta que en un momento la pareja dominicana develó uno de sus más grandes secretos, el cual emocionó a todas las parejas de la villa, pese a que tuvieron una semana muy intensa, llena de rivalidad.

No era la chuleta... Estoy embarazada. Tiby

Imagen TelevisaUnivision



Sin embargo, unos momentos antes de que las parejas nominadas entraran a la arena de eliminación, pidieron hablar con el anfitrión para hacerle una importante petición.

Queremos ser responsables, no correr riesgos e irnos nosotros para cuidar el bebé. José Medina

¿El Anfitrión aceptará que Tiby y Medina se vayan de la villa de '¿Apostarías por Mí?'? ¡Descúbrelo con nosotros!

