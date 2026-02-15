TV SHOWS
¿Apostarías por mí?

Lupillo Rivera ingresa a la villa de ¿Apostarías por Mí? junto a su novia: ¿cuál es su misión en el juego?

Tras varios días de insistencia, el cantante y analista del reality pudo entrar a la villa junto a su guapa novia, Taina Pimentel

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
Lupillo Rivera es uno de los analistas que tiene más opinones fuertes sobre los competidores de ¿Apostarías por Mí? y sus estrategias, pues en diversas ocasiones ha dicho que no está de acuerdo cómo se manejan las cosas dentro de la villa.

Es por eso que, en esta cuarta semana de competencia, el cantante pidió permiso al Anfitrión para entrar a la villa, no como una de las súperparejas de los domingos, sino como un competidor más, que hace retos, está siempre vigilado y quedarse aislado.

Lupillo Rivera se convertirá en 'agente' en la villa de ¿Apostarías por Mí?

Lupillo Rivera externó su deseo por ingresar a la villa para "poner orden", por lo que El Anfitrión lo tuvo que pensar y aceptó su propuesta. Efectivamente, el intérprete será un participante más, por lo que tuvo que convencer a su novia Taina Pimentel.

En estos días, las parejas vieron que habían dos maletas extrañas en la sala, por lo que no tienen idea de lo que está pasando afuera, es más no esperan que Lupillo se haga su compañero, pero no todo es lo que parece.

Pese a que ellos tendrán entendido que van a competir, hay otros planes en la estancia de Lupillo y Taina, pues la pareja tiene la misión de infiltrarse en la villa y comunicar todos los movimientos de todos los demás

Su estancia será de algunas semanas, aunque los demás piensen que estarán hasta el final. Es por eso que el dinero que acumulen durante ese tiempo lo cuiden, pues lo que les quede lo podrán 'donar' a alguna de las otras parejas de la villa.

Además, en el Cara a Cara podrán tener enfrentamientos pero no podrán votar, ni ser votados. ¿Cómo harán para que no los descubran?

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

