¿Apostarías por mí? Claudia se disculpa con Tiby tras discusión y Cecilia Galliano pone en duda su sinceridad Después de que Tiby y Medina pidieron abandonar ¿Apostarías por mí? por el embarazo de la creadora de contenido, Lorenzo y Claudia se disculparon por la reacción que tuvieron tras quitarles la Suite Diamante

Video Tiby y Medina aclaran todo lo que sucedió con Claudia y Lorenzo

¡Vaya noche que se vivió el show de este 15 de febrero de ‘¿Apostarías por mí?’! Después de que Tiby anunció que está embarazada, la pareja pidió abandonar el reality show, ya que desean cuidar la salud de la creadora de contenido y de su bebé.

Debido a esta situación, Tiby y Medina ocuparon el lugar de la pareja eliminada, por lo que Alejandra, Beta, Brenda y Mario podrán continuar en el reality show, quienes estaban muy emocionados, junto con Laysha y ‘El Malito’, por la gran noticia del bebé.

Alejandra, Beta, Brenda y Mario se quedan en ¿Apostarías por mí? tras la salida de Tiby y Medina Imagen TelevisaUnivision

Claudia y Lorenzo se disculpan con Tiby y Medina tras discusión en la fiesta del día de San Valentín en ¿Apostarías por mí?

Tras enterarse de la noticia, Lorenzo se acercó para abrazar a la pareja, incluso Claudia mencionó que por ese motivo se merecía quedarse en la suite, lo cual provocó todo el problema durante el festejo del día de San Valentín.

Antes de que Tiby y Medina dejaran la Villa, Lorenzo tomó la palabra y se disculpó por todo lo que había ocurrido.

“Medina y yo tuvimos una plática. Me viste a los ojos, me diste tu palabra, que no podías decir nada; lo sentí. Me diste tu palabra, que era mucho más grande que el juego. Muchas, muchas, muchas bendiciones”, dijo Lorenzo. “Son personas de palabra y les deseamos lo mejor”.

De inmediato, las palabras de Lorenzo fueron aceptadas por Tiby y Medina, momento en el que Claudia levantó la mano para disculparse.

“Muchas bendiciones. Lamento si los ofendí en algún momento y que les vaya bien con su nuevo bebé”, expresó Claudia, a lo que Tiby respondió: “No pasa nada, todo bien”.

Mientras las parejas se despedían de Tiby y Medina, Cecilia Galliano, una de las analistas, compartió su sentir sobre las palabras de Claudia.

“Perdón, ¿soy la única que está viendo mal o no le creí nada de las bendiciones de Claudia? No quiero hacer polémica, respeto todos los géneros, ¿pero no te pudiste levantar a abrazarla? Ya me hizo enojar, porque a Lorenzo se le notaba en la voz el ‘híjole, cómo la regué’”, dijo la analista.

Video ¡Ceci Galliano está molesta por la actitud de Claudia con Tiby!



En ese momento, Alan Tacher y Alejandra Espinoza mostraron a Claudia abrazando a Tiby, dejando claro que Claudia sí se acercó a Tiby para hacer las paces antes de la salida de la creadora de contenido.

Lorenzo y Claudia se disculpan con Tiby y Medina tras discusión en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.