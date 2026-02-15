TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?: De esto trata el duelo de salvación de este domingo 15 de febrero

Una pareja podrá salir del cuadro de nominados, pero se tendrán que enfrentar a un intenso desafío en vivo. Te contamos

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
Video Lorenzo y Claudia no paran las BURLAS por las DESVENTAJAS del Team Pueblo

Este domingo 15 de febrero conoceremos a la cuarta pareja eliminada de ¿Apostarías por Mí?, donde dos de las duplas nominadas podrán pelear por su permanencia, a través de un desafío que harán completamente en vivo.

En esta ocación, el Team Pueblo es el que se encuentra en riesgo, pero Mario y Brenda Bezares eligieron enfrentarse a Laysha y 'El Malito', por lo que Ale y Beta Mejía tienen que confiar plenamente en sus fans.

'La Percepción' es el desafío que salvará a una pareja de ¿Apostarías por Mí?

La prueba definitoria lleva por nombre: La Percepción. Donde la observación y el detalle fueron piezas clave.

Verán cuatro imágenes en la pantalla, donde una es ligeramente distinta al resto. Las parejas debieron mantener sus manos tras la espalda y tras analizarlo, debían de apretar el botón y decir cuál era la imagen distinta.

Los que le atinaran más veces, serían los ganadores del duelo. Además, tenían que responder correctamente a mínimo tres de ellas.

Imagen TelevisaUnivision

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

