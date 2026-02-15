¿Apostarías por Mí?: De esto trata el duelo de salvación de este domingo 15 de febrero
Una pareja podrá salir del cuadro de nominados, pero se tendrán que enfrentar a un intenso desafío en vivo. Te contamos
Este domingo 15 de febrero conoceremos a la cuarta pareja eliminada de ¿Apostarías por Mí?, donde dos de las duplas nominadas podrán pelear por su permanencia, a través de un desafío que harán completamente en vivo.
En esta ocación, el Team Pueblo es el que se encuentra en riesgo, pero Mario y Brenda Bezares eligieron enfrentarse a Laysha y 'El Malito', por lo que Ale y Beta Mejía tienen que confiar plenamente en sus fans.
'La Percepción' es el desafío que salvará a una pareja de ¿Apostarías por Mí?
La prueba definitoria lleva por nombre: La Percepción. Donde la observación y el detalle fueron piezas clave.
Verán cuatro imágenes en la pantalla, donde una es ligeramente distinta al resto. Las parejas debieron mantener sus manos tras la espalda y tras analizarlo, debían de apretar el botón y decir cuál era la imagen distinta.
Los que le atinaran más veces, serían los ganadores del duelo. Además, tenían que responder correctamente a mínimo tres de ellas.
'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.