¿Apostarías por mí? ¿Apostarías por Mí?: De esto trata el duelo de salvación de este domingo 15 de febrero Una pareja podrá salir del cuadro de nominados, pero se tendrán que enfrentar a un intenso desafío en vivo. Te contamos

Video Lorenzo y Claudia no paran las BURLAS por las DESVENTAJAS del Team Pueblo

Este domingo 15 de febrero conoceremos a la cuarta pareja eliminada de ¿Apostarías por Mí?, donde dos de las duplas nominadas podrán pelear por su permanencia, a través de un desafío que harán completamente en vivo.

En esta ocación, el Team Pueblo es el que se encuentra en riesgo, pero Mario y Brenda Bezares eligieron enfrentarse a Laysha y 'El Malito', por lo que Ale y Beta Mejía tienen que confiar plenamente en sus fans.

'La Percepción' es el desafío que salvará a una pareja de ¿Apostarías por Mí?

La prueba definitoria lleva por nombre: La Percepción. Donde la observación y el detalle fueron piezas clave.

Verán cuatro imágenes en la pantalla, donde una es ligeramente distinta al resto. Las parejas debieron mantener sus manos tras la espalda y tras analizarlo, debían de apretar el botón y decir cuál era la imagen distinta.

Los que le atinaran más veces, serían los ganadores del duelo. Además, tenían que responder correctamente a mínimo tres de ellas.

