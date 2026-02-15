TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Mario, Brenda, Ale y Beta permanecen en ¿Apostarías por Mí? tras la salida de Tiby y Medina

Tiby y Medina recientemente anunciaron que se convertirán en padres y su salida hizo que las demás parejas de Team Pueblo se mantengan unidas en la competencia

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
Esta cuarta semana de competencia en ¿Apostarías por Mí? los ánimos fueron muy volátiles en la villa, pues se terminaron de afianzar los equipos y las rivalidades ya están más que marcadas.

Los que más la padecieron fueron los del Team Pueblo, pues Alejandra Jaramillo, Beta Mejía, Laysha Pink, 'El Malito', Mario y Brenda Bezares quedaron nominados en la misma semana, pero Tiby y Medina estaban guardando un gran secreto.

Team Pueblo se mantiene en el juego, pero se despiden de Tiby y Medina

En pleno show y tras una celebración donde la tensión de la villa explotó, Tiby y Medina revelaron que están en la dulce espera y tomaron una tajante decisión respecto a su estancia en la villa.

La pareja habló con el Anfitrión y le pidieron abandonar la competencia, pues quieren disfrutar esta nueva etapa, alejados de todos los dramas y el estrés que hay en la villa, además existirían varias limitaciones físicas para la influencer.

El Anfitrión se tomó unos minutos para pensarlo y les tomó la palabra, por lo que Tiby y Medina se convirtieron en la cuarta pareja eliminada de la semana, pero ¿qué pasará con Ale, Beta, Mario y Brenda Bezares?

Como la pareja dominicana pidió su salida, se tomó como si fuera una eliminación, por lo que las otras parejas del Team Pueblo se mantienen en la competencia, mínimo una semana más.

Imagen TelevisaUnivision


No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

