¿Apostarías por mí? El Anfitrión manda a Lupillo Rivera y a Taina Pimentel a la Suite Diamante, ¿empezarán los problemas en la villa? Tras la salida de Tiby y Medina, la Suite Diamante quedó disponible por lo que Lupillo y su novia podrán pasar su primera noche ahí

Video Team Rebelión acapara a Lupillo Rivera a su llegada a La Villa

El final de la cuarta semana de ¿Apostarías por Mí? fue una bocanada de aire fresco para todas las parejas del reality, pues tras una jornada muy intensa, llena de enfrentamientos y peleas, dos grandes noticias se robaron la noche.

Una de ellas fue la del embarazo de Tiby, quien espera su primer hijo con su ahora prometido, Medina. No obstante, por temas de responsabilidad y salud, pidieron su salida del programa. Y, por otra parte, ingresó una nueva pareja.

Lupillo Rivera y Taina Pimentel dormirán en la polémica Suite Diamante

Precisamente, esta semana la Suite Diamante estuvo envuelta en la polémica, pues por primera vez en la competencia, cambió tres veces de dueño. Claudia y Lorenzo cortaron la buena racha de Rubí y René, mientras que en la Tentación, Tiby y Medina se la quitaron.

Después de que pidieron abandonar la villa por cuidar a su bebé, la Suite Diamante quedó disponible y muchos se preguntaron: ¿alguien dormirá ahí esta noche? El Anfitrión, que todo lo ve y todo lo sabe, ya tenía planes para esa lujosa habitación.

Después de que Lupillo y Taina sorprendieron a las parejas al entrar a la villa, El Anfitrión aprovechó el momento para indicar lo que pasaría con la Suite.

Es su primera noche en la villa. Y sólo por esta noche dormirán en la Suite Diamante. El Anfitrión



Algunas parejas no comentaron nada al respecto, al contrario se mostraron un poco serias. Pero otras tantas como Rubí y Brenda les comentaron que si este lunes ganan el desafío de parejas, la pueden conservar.

