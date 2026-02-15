¿Apostarías por mí? Tras votar en su contra en ¿Apostarías por mí?, Rubí aclara con Mario y Brenda su lealtad al Team Rebelión Tras finalizar una dinámica con el Anfitrión en ¿Apostarías por mí?, Rubí y Brenda tomaron la palabra y aclararon lo que ocurrió en el último Cara a Cara, revelando si los habían obligado a votar por ellos

Video Rubí y Brenda ACLARAN las lealtades con sus equipos y si los hicieron votar contra sus amigos

Al concluir la dinámica de este 15 de febrero de ¿Apostarías por mí?, el Anfitrión preguntó a los participantes si alguno de ellos deseaba sincerarse con el resto de las parejas, momento que aprovechó Rubí para hablar con Brenda Bezares.

Rubí aclara su lealtad con su equipo en ¿Apostarías por mí? ¿Los obligaron a votar por Mario y Brenda?

Después de que René y Alejandra concluyeran con la dinámica del Anfitrión, se les preguntó si alguien se había quedado con las ganas de decir una verdad a uno de sus compañeros, le cedió el espacio a Rubí, quien aprovechó para hablar con los Bezares tras haber votado por ellos en el pasado Cara a Cara.

“Con el permiso del Team Rebelión, pero fue una realidad y les dije que iban a saber la verdad cuando salieran, pero ya no me aguanto”, comenzó Rubí su discurso. “En el momento, cuando la diferencia de números era evidente, nosotros llegamos a reunirnos, antes de que René se le ocurriera decirte lo que te dijo, y nuestro equipo fue súper amable”.

Rubí le revela a los Bezares la verdad de su voto en el último Cara a Cara de ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



Rubí compartió que dejó claro con su equipo que, si no era necesario su voto para apoyar al equipo, no iban a votar por Mario y Brenda, quienes han sido amigos de René desde hace varias décadas.

“Nos da, demasiado en el alma, tener que nominarlos. Todo el equipo lo entendió y nos dijo ‘no pasa nada’. Como vieron, ese día, éramos el voto decisivo, no había manera de hacerlo. Quiero agradecer al equipo, que sabiendo la conexión que había, aunque ustedes no lo supieran, eso pasó”, añadió.

Para finalizar, Rubí destacó que eso no debían saberlo hasta que salieran del reality show, pero quiso adelantarse, momento en el que Brenda tomó la palabra.

Frente a todas las parejas, Brenda revela que nunca iba a votar por René y Rubí en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



“Nosotros, con nuestro equipo, dijimos que nunca íbamos a votar por ustedes. Nunca era nunca y lo sostuvimos hasta el último momento”, expresó Brenda.

