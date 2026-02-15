¿Apostarías por mí? Laysha y 'El Malito' arrasan en el duelo de salvación y aseguran su lugar en ¿Apostarías por Mí? Brenda, Mario, Laysha y 'El Malito' fueron las parejas que se enfrentaron al duelo de salvación, para afianzar su permanencia en el reality

Video Laysha comparte su comida con Rubí y René

Tras varios esfuerzos y estrategias que no funcionaron, tres parejas del Team Pueblo de ¿Apostarías por Mí? se fueron al cuadro de nominados, situación que creó muchísima tensión en la villa.

Alejandra Jaramillo, Beta Mejía, Laysha, 'El Malito', Brenda y Mario Bezares, son lo que están en riesgo de salir de la competencia, pero las últimas dos parejas se enfrentaron a un desafío en vivo para asegurar su lugar en el reality.

PUBLICIDAD

Laysha y 'El Malito' permanecen una semana más en ¿Apostarías por Mí?

Después de dejar casi todo su dinero en la subasta del Cara a Cara, Laysha y 'El Malito' se fueron a lo más bajo del ranking, por lo que los Bezares tuvieron la oportunidad de elegir contra quiénes iban en el duelo de salvación.

Estas dos queridas duplas del Team Pueblo se midieron ante la La Percepción. Donde la observación y el detalle fueron piezas clave.

Vieron cuatro imágenes en la pantalla, donde una es ligeramente distinta al resto. Las parejas debieron mantener sus manos tras la espalda y tras analizarlo, debían de apretar el botón y decir cuál era la imagen distinta.

Los que le acertaran más veces, serían los ganadores del duelo, por lo que tras un acierto y un error de Brenda Bezares, Laysha y 'El Malito' arrasaron en este duelo de nominación, por lo que se quedarán una semana más en la competencia.

Ahora, Alejandra Jaramillo, Beta Mejía, Brenda y Mario Bezares tendrán que esperar el voto del público, para definir quién es el que se mantiene en el reality.

Laysha y El Malito regresan a la Villa de ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!