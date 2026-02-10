¿Apostarías por mí? ¡Las apuestas se hicieron! ¿Quiénes ganaron el desafío de mujeres en '¿Apostarías por mí?'? Durante el show de este 10 de febrero de ¿Apostarías por mí?, las parejas conocieron los resultados de las apuestas que hicieron por las mujeres en el desafío ‘Laberinto de palabras’.

Video ¡Los nervios traicionan a Tiby y se pone el pie en el desafío!

Una nueva semana ha comenzado en ‘¿Apostarías por mí?’. Lorenzo y Claudia ganaron la Suite Diamante, acomodando también las habitaciones de la Villa; además, Alejandra y Beta resultaron nominados.

¡Así se vivió el primer desafío de mujeres de la cuarta semana en ‘¿Apostarías por mí?’!

En el desafío ‘Laberinto de palabras’, las mujeres tuvieron que entrar en un laberinto lleno de nudos y obstáculos. Aunque parecía que el único reto era pasar este circuito, al final del recorrido había tres pizarras, cada una con doce frases escritas por todos los hombres de la Villa, pero solo una de ellas está escrita con la letra de su pareja.

Aquellas que terminaran el desafío en tiempo y con 2 aciertos ganaban las apuestas que hicieron sus parejas y estos fueron los resultados.

Imagen TelevisaUnivision



Tras enlazarse con la Villa, Alejandra Espinoza y Alan Tacher dieron a conocer los resultados de cada pareja.

Breh y Franco ganaron su apuesta de 7 mil dólares, ya que la estrella fitness consiguió 3 aciertos, al igual que Gigi y David, quienes sumaron a su bolsa semanal 7 mil 200 dólares y Adrián y Nuja con 3 mil dólares.

A pesar de estar nominados, Ale lo dio todo en la prueba y con 3 aciertos ganó la apuesta que hizo Beta de 10 mil 20 dólares; mientras que René también se arriesgó por Rubí y ganaron 10 mil dólares.

Rubí reconoció la letra de René en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



Tras el éxito de otras parejas, Laysha y 'El Malito' no tuvieron la misma suerte, ya que la influencer escogió los cuadros que fueron escritos por Beta y así perdieron 500 dólares. Mientras que Tiby y Medina también perdieron su apuesta de 2 mil 500 dólares porque solo tuvieron un acierto.

Mario apostó por Brenda 3 mil 500 dólares, ganando la apuesta al tener 3 aciertos. Para cerrar el enlace, se reveló que Lorenzo apostó 7 mil 777 dólares por Claudia, quien tuvo cero aciertos y por lo tanto perdieron esa cantidad de su bolsa semanal.

Hasta esta noche, Lorenzo y Claudia están en el penúltumo lugar de la tabla con 9 mil 223 dólares y en último lugar, con 8 mil 500 dólares, están Tiby y Medina.

Video ¡Laysha REMONTA y supera a Nuja y Rubí en el desafío de mujeres!



