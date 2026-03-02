¿Apostarías por mí? Tras su eliminación de ¿Apostarías por mí?, Gigi y David defienden su amistad con Adrián y Nuja Gigi y David fueron la sexta pareja eliminada de ‘¿Apostarías por mí?’. Tras acudir al post-show de ViX, los participantes defendieron al Team Rebelión, además hablaron de su amistad con Adrián y Nuja

Video David le agradece a Gigi por siempre lidiar con su mal humor

La noche de este 1 de marzo, teniendo a cuatro parejas en la placa de ¿Apostarías por mí?, Gigi y David se convirtieron en la sexta pareja eliminada del reality show, dejando al Team Rebelión con dos participantes menos.

Gigi y David comparten sus primeras reacciones al salir de ¿Apostarías por mí?

Al llegar al foro, durante el show de ¿Apostarías por mí?, David expresó sus agradecimientos por todas las experiencias que vivieron durante su estancia en la Villa.

“Yo me voy con agradecimientos, por conocer a toda esta gente increíble. Hemos peleado y luchado en nuestra vida con nuestra carrera musical (...) Siguen cosas muy grandes para nosotros y agradecemos por esta oportunidad”, expresó David.

Video Gigi y David decidirán qué pareja recibirá el poder de nominar directamente



Mientras que Gigi compartió que al principio fue complicado, ya que tuvieron que convivir con otras parejas dentro de una misma casa. “Al final ya los queríamos demasiado, ya somos hermanos, voy a extrañar bañarme con chancletas”, añadió.

Al llegar al post-show de ViX, conducido por Arana Lemus y Lambda García, los músicos tuvieron la oportunidad de compartir a detalle otros aspectos de su paso por el reality show, viendo su primer clip fuera de la Villa, en el que Laysha comparte su percepción de la pareja, en particular analizando si habían sido utilizados por una estrategia de su equipo.

Gigi y David comparten sus primeras impresiones tras salir de ¿Apostarías por mí?

Gigi y David defienden su amistad con Adrián y Nuja, además de su lealtad con Team Rebelión

Tras ver el video, David tomó la palabra para hablar sobre Adrián Di Monte, asegurando que es una gran persona.

“Quiero decir algo. Todo el mundo que piensa que conoce a Adrián está completamente equivocado. Hay algo que es la conexión del Caribe, se dice que Cuba y Puerto Rico son del mismo pájaro las dos alas; esa fue la confianza que nos dio a nosotros”, dijo David.

Video David y Gigi escuchan que Laysha asegura que Adrián los usó



El músico recordó que Adrián y Nuja los salvaron en la primera semana y tuvieron la oportunidad de hablar “hombre a hombre, pirata a pirata”, compartiendo que su compañero de equipo les dio su palabra de que los iba a ayudar, recordando la alianza que rompió con Mario y la creación de Team Rebelión.

“Si Adrián y Nuja fueran como está diciendo Laysha, hubiéramos salido la primera semana, la segunda o la tercera”, dijo Gigi, a lo que David añadió: “Yo recuerdo haber visto a Laysha llorando una noche diciéndome ‘yo de verdad no soy así, yo no salgo, yo no peleo con nadie’; yo me di cuenta que todo lo que hace es un personaje que ella forma para que las cámaras la vean”.

Gigi y David comparten sus primeras impresiones tras salir de ¿Apostarías por mí?



Después de que Alana cuestionó si seguían siendo Team Rebelión, a pesar de lo que acaban de ver, Gigi y David no dudaron en afirmar que estarían con ellos “hasta el final”.

