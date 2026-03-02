¿Apostarías por mí? Gigi y David ven a Laysha diciendo que Adrián y Nuja los usaron como sacrificio: así reaccionan Tras salir de La Villa de '¿Apostarías por mí?', Gigi y David se enteran de las especulaciones de Laysha sobre las estrategias de Adrián y Nuja.

Video David y Gigi escuchan que Laysha asegura que Adrián los usó

Tras una placa de nominación inusual en '¿Apostarías por mí?', Gigi y David se convirtieron en la sexta pareja en salir de La Villa.

La pareja pudo ver algunas de las conversaciones de sus ahora excompañeros, entre estas la que Laysha tuvo con su Team Pueblo.

De acuerdo con la conductora, Adrián y Nuja utilizaron a Gigi y David como sacrificio y los salvaron para en el momento indicado subirlos a la placa y ellos poder salvarse.

Tras escuchar las teorías de Laysha, David no dudó en defender a Adrián, asegurando que todos los que presumen de conocerlo, realmente no lo hacen.

"Todos los que piensan que conocen a Adrián están completamente equivocados; hay algo que es la conexión del Caribe: se dice que Cuba y Puerto Rico son del mismo pájaro, las dos alas, por eso fue que nos salvaron la segunda semana, hablamos hombre a hombre", afirmó.

David insistió en que Adrián incluso tomó la decisión de romper el pacto que tenía con Mario.

"Me encantó porque me dijo 'sabes que voy a terminar en la placa', esa fue una de las razones por las que él rompió la alianza que había con Mario... a mí me encanta que duramos seis semanas", manifestó.

Gigi coincidió con la opinión de David y dijo que de ser cierta la especulación de Laysha, ellos hubieran salido desde las primeras semanas.

"Si Adrián y Nuja fueran como lo está diciendo Laysha, hubiéramos salido antes: la primera, segunda o tercera semana", expresó .

David se fue en contra de Laysha asegurando que esta juega un papel dentro del reality y que no es lo que aparenta.

"Yo me di cuenta de que ella tiene un papel que hace para que la gente lo vea, pero en la vida real ella es otra persona", destacó .

Por otro lado, Gigi sostuvo que ellos siempre estuvieron en la mira para ser nominados y que justamente de ahí se creó el Team Rebelión.

"Hay muchas cosas que han pasado, pero no sé si no se vio o qué, pero como se formó el Team Rebelión, éramos los que ellos tenían pactados para mandar al matadero", dijo.

