apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Breh defiende a Franco tras la visita de Julián Gil y Valeria Marín y asegura que a ella la trata como a una princesita

Tras el tenso momento, Breh asegura que tratará de tomar lo que sucedió de manera positiva.

Paulina Flores's profile picture
Por:Paulina Flores
add
Video Julián Gil acepta que se altero pero no se arrepiente de poner en su lugar a Franco

Breh salió en defensa de Franco tras la visita de Julián Gil y Valeria Marín en la villa de '¿Postearías por mí?'.

Destacó que, con las aguas más tranquilas, había tomado la decisión de ver este momento de manera positiva, pues asegura que tal vez una conversación entre los cuatro podría arreglar algunos malentendidos.

"Al principio estaba molesta y confundida, me sentía como cuando tienes las manos atadas y no puedes hablar, no te puedes defender, no puedes decir nada porque no sentía que era el momento correcto. Siento y sostengo que hay mucho que no se sabe y a lo mejor si nos sentáramos los cuatro a platicarlo después sería como 'ah no manches', se pudo haber resuelto de otra manera; sin embargo, creí que ahora es un buen momento, a pesar de que no me pareció la forma, quiero tomarlo positivo de parte de nuestras visitas de hoy en la mañana y buscar la forma de darle la vuelta en un sentido positivo, sobre todo para Franco", dijo ante las cámaras.

Atribuyó su reacción a la manera en la que confrontaron a Franco y reiteró que se han mostrado transparentes y, aunque su pareja puede cometer errores, resaltó sus cualidades.

"Obviamente en la mañana tocaron a la persona que más amo, por supuesto que estaba alterada y, pues, ustedes lo han visto a través de todas estas semanas, que sí es un señor sin filtros, a veces tiene vómito verbal, pero al mismo tiempo es una persona que ama mucho a los suyos y que da lo último que tiene para tener a los demás de la casa", afirmó.

Destacó que se han mostrado abiertos a compartir los detalles de su relación, cómo arreglan sus conflictos e incluso en los momentos sensibles de Franco.

"Me trata como una princesita, también han visto mucho ese lado, quiero creer que todo lo que ven ustedes es algo positivo y muy bonito y que esto es, pues están en el barco con nosotros , ustedes están aprendiendo igual que nosotros y nos están descubriendo", compartió.

Finalmente, Breh destacó que reconocen la trayectoria de Julián y Valeria, por lo que los respetan.

"Al final del día hay varias cosas, es siempre ser agradecidos y honor a quien honor merece y, en este caso, respetar a las personas adultas y, en este caso, a las que llegaron muchísimo antes a esta carrera; es lo que quiero rescatar ", expresó.

Sostuvo que, aunque ella no tuvo nada que ver en el conflicto, o realmente muy poco, estará con su pareja en las buenas y en las malas.

"Yo no tuve realmente nada que ver, pero al final somos un equipo y estoy con él en las buenas y en las malas, sé que van a disfrutar más de nosotros y nos van a ver crecer mucho en esto", dijo.

No te pierdas las ÚLTIMAS SEMANAS de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

