¿Apostarías por mí? "Te equivocaste de doña": ¿Jim coquetea con Brenda Bezares frente a Alina? Mayito se percata y así reacciona La 'Habitación Corazón' está dando mucho de qué hablar, pues Mayito se percató de un acercamiento de Jim con Brenda Bezares.

Los primeros días en La Villa se han puesto intensos, pues además de destaparse a Jim y Alina como los primeros nominados, las bromas entre las parejas comienzan a hacerse presentes.

El Cuarto Corazón fue testigo del momento en el que Jim Velásquez se acerca a Brenda Bezares para que oliera su loción nueva en la presencia de nada más y nada menos que Alina Lozano, su esposa.

"Huele mi loción", dice Jim mientras camina a la cama donde está acostada Brenda.

"Eh, válgame", responde Brenda.

"¿Qué le pasa a este huerco?", reacciona de inmediato Laysha ante la acción de Jim.

"Huélela", invita Jim a Brenda sin importarle el comentario de Laysha.

"Ay, qué rico", finalmente responde Brenda.

Justo en el momento en el que Jim destaca lo bien que huele su loción, Mayito llega a la habitación y Laysha no tarda en contarle todo lo que pasó.

"Mira, Mayito, ándale, mira, Mayito", dice la conductora.

"Estaba oliendo mi loción", explica Jim a Mayito.

Mientras Mayito se percataba de la situación, Laysha bromeó con Jim: "Te equivocaste de doña".

"Le dije que era nueva", aclaró Jim.

"Te equivocaste de doña", insistió Laysha.

Con su característico sentido del humor, Mayito reprendió a Jim por su acercamiento con Brenda.

"Ah, mira, no se te vaya a amargar la loción. Ahora vas a ver", dijo, desatando la risa de los presentes.

Jim se acercó a Alina, quien estaba acostada en la cama de al lado, para preguntarle qué le prepararía de cenar.

Antes de que Alina pudiera responder, Laysha bromeó nuevamente con lo sucedido con Brenda Bezares.

"Dile 'que te prepare Brenda la cena'", dijo.

