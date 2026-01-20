TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Salvador Zerboni dice frente a todos que Mario Bezares quiere ser el protagonista y destaca: "Todos podemos brillar"

Los primeros días en La Villa de '¿Apostarías por mí ?' han estado cargados de emociones que han salido a la luz entre las 12 parejas.

Paulina Flores's profile picture
Por:Paulina Flores
add
Síguenos en Google
Video ¿TEAM TRÉBOL? La Habitación Trébol hace la primera alianza de La Villa

Salvador Zerboni no se guardó nada en el discurso que dio frente a las parejas con las que arrancó la aventura de '¿Apostarías por mí ?'.

Durante las palabras que expresó frente a sus compañeros, el actor se valió de su sentido del humor para referirse a Mario Bezares.

PUBLICIDAD

"No hay mucho que agregar, simplemente, por más que Mayito quiera ser el protagonista, recordemos que el protagonista es La Villa", dijo desatando las risas de los presentes.

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Alina reclama a Jim y, frente a Brenda Bezares, lo cuestiona por no hacer lo que Mayito demostró frente a todos
2 mins

Alina reclama a Jim y, frente a Brenda Bezares, lo cuestiona por no hacer lo que Mayito demostró frente a todos

¿Apostarías por Mí?
¿Cuándo y dónde podrás votar en '¿Apostarías por mí?'?
1 mins

¿Cuándo y dónde podrás votar en '¿Apostarías por mí?'?

¿Apostarías por Mí?
René Strickler se conmueve casi hasta las lágrimas al revelar qué le pidió a su hijo cuando se casó con otro hombre
2 mins

René Strickler se conmueve casi hasta las lágrimas al revelar qué le pidió a su hijo cuando se casó con otro hombre

¿Apostarías por Mí?
"Te equivocaste de doña": ¿Jim coquetea con Brenda Bezares frente a Alina? Mayito se percata y así reacciona
2 mins

"Te equivocaste de doña": ¿Jim coquetea con Brenda Bezares frente a Alina? Mayito se percata y así reacciona

¿Apostarías por Mí?
¿Alina y Jim tuvieron una boda falsa? Revelan, por fin, la verdad: “Sí, qué vergüenza”
2 mins

¿Alina y Jim tuvieron una boda falsa? Revelan, por fin, la verdad: “Sí, qué vergüenza”

¿Apostarías por Mí?
Mario Bezares aconseja a Alina tras ser la primera nominada con su pareja Jim en '¿Apostarías por Mí?'
2 mins

Mario Bezares aconseja a Alina tras ser la primera nominada con su pareja Jim en '¿Apostarías por Mí?'

¿Apostarías por Mí?
Mario y Brenda Bezares callan bocas y logran superar el Desafío de Parejas en ‘¿Apostarías por Mí?’
2 mins

Mario y Brenda Bezares callan bocas y logran superar el Desafío de Parejas en ‘¿Apostarías por Mí?’

¿Apostarías por Mí?
Alina hace fuerte reclamo a Jim tras quedar nominados en ¿Apostarías por Mí? y le recrimina: "se supone que tú eres el joven"
2 mins

Alina hace fuerte reclamo a Jim tras quedar nominados en ¿Apostarías por Mí? y le recrimina: "se supone que tú eres el joven"

¿Apostarías por Mí?
Alina y Jim son la primera pareja nominada en '¿Apostarías por Mí?'
1 mins

Alina y Jim son la primera pareja nominada en '¿Apostarías por Mí?'

¿Apostarías por Mí?
'¿Apostarías por Mí?': Franco y Breh ganan el 'Desafío de Parejas' y se llevan bonus extra de 3 mil dólares
1 mins

'¿Apostarías por Mí?': Franco y Breh ganan el 'Desafío de Parejas' y se llevan bonus extra de 3 mil dólares

¿Apostarías por Mí?

Salvador reveló quién es el verdadero protagonista del nuevo reality de TelevisaUnivisión.

"Entonces, si le va bien a La Villa, nos va bien a todos, recuerden eso", destacó.

El actor invitó a las parejas a disfrutar y a hacer de este reality una extraordinaria experiencia para ellos y para el público.

"He visto a mucha gente caer y pasársela mal después de estos proyectos, así que mejor cuidémonos y hagamos un proyecto poca madre", manifestó.

Salvador Zerboni destacó que todas las parejas pueden brillar y hacer una alianza en la que todos se vean beneficiados.

"Yo creo que no tenemos que pisarnos para salir adelante y podemos brillar todos; el que seamos contrincantes no significa que somos enemigos", finalizó.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas. Conoce todos los detalles del reality show, además de tener acceso a contenido exclusivo, en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tráiler: El Mochaorejas
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX