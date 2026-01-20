¿Apostarías por mí? Salvador Zerboni dice frente a todos que Mario Bezares quiere ser el protagonista y destaca: "Todos podemos brillar" Los primeros días en La Villa de '¿Apostarías por mí ?' han estado cargados de emociones que han salido a la luz entre las 12 parejas.

Video ¿TEAM TRÉBOL? La Habitación Trébol hace la primera alianza de La Villa

Salvador Zerboni no se guardó nada en el discurso que dio frente a las parejas con las que arrancó la aventura de '¿Apostarías por mí ?'.

Durante las palabras que expresó frente a sus compañeros, el actor se valió de su sentido del humor para referirse a Mario Bezares.

PUBLICIDAD

"No hay mucho que agregar, simplemente, por más que Mayito quiera ser el protagonista, recordemos que el protagonista es La Villa", dijo desatando las risas de los presentes.

Salvador reveló quién es el verdadero protagonista del nuevo reality de TelevisaUnivisión.

"Entonces, si le va bien a La Villa, nos va bien a todos, recuerden eso", destacó.

El actor invitó a las parejas a disfrutar y a hacer de este reality una extraordinaria experiencia para ellos y para el público.

"He visto a mucha gente caer y pasársela mal después de estos proyectos, así que mejor cuidémonos y hagamos un proyecto poca madre", manifestó.

Salvador Zerboni destacó que todas las parejas pueden brillar y hacer una alianza en la que todos se vean beneficiados.

"Yo creo que no tenemos que pisarnos para salir adelante y podemos brillar todos; el que seamos contrincantes no significa que somos enemigos", finalizó.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas. Conoce todos los detalles del reality show, además de tener acceso a contenido exclusivo, en el sitio oficial.