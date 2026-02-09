TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Salvador Zerboni confiesa de qué se arrepiente en '¿Apostarías por mí?'; Laysha y Malito rompen en llanto al escucharlo

Momentos antes de convertirse en la pareja eliminada de '¿Apostarías por mí?', Salvador Zerboni se sinceró sobre sus malas decisiones dentro del reality.

Por:Paulina Flores
Video Entre lágrimas, El Malito y Laysha confiesan que extrañarán a sus amigos si salen

Salvador Zerboni y Marce se convirtieron en la tercera pareja en salir de La Villa de '¿Apostarías por mí ?'.

Momentos antes de que la pareja recibiera la noticia, el actor fue cuestionado sobre los movimientos en su estrategia y si se arrepentía de varias ocasiones nominar a Laysha y El Malito.

"Más o menos (me arrepiento). Tuvimos un desayuno muy rico, muy a gusto, conocimos un poquito más de cosas, hablamos algunas diferencias, no había sido culpa de ellos", respondió.

Zerboni confesó que siempre sintió empatía y conexión con El Malito, pero que los malos entendidos los separaron dentro del reality; sin embargo, destacó que, pasara lo que pasara, afuera los esperaba una amistad.

"La verdad es que desde el día uno me identifiqué con Malito y con esta niña que es espectacular", mencionó.

El actor resaltó que, aunque las cosas ya estaban hechas y estaba de más el arrepentimiento , piensa que sí pudo haber actuado de manera diferente.

"Digo, arrepentirse no se puede, pero sí nos sentimos muy mal , porque hicimos una buena comunicación y una relación bonita. En la vida se toman decisiones buenas o malas, así que es lo que hay por ahora", reconoció.

Laysha y El Malito no pudieron contener el llanto ante las palabras de Zerboni, y ella destacó que su pareja siempre había sido un fiel admirador del actor con el que tenía muchas ganas de compartir en el reality.

"Malito es que quería conocerlo y le tenía mucho aprecio, y hubo ahí unos malentendidos que a él lo hicieron sentir muy mal. Lloraba y me hablaba de Zerboni, yo le decía 'es que él no es malo, lo veía a los ojos y aquí hay algo'. Ese día se aclararon algunas cosas, pero ya estaba la nominación hecha y está bien, no pasa nada, creemos en la gente, de verdad lo mejor para el que sea", expresó.

El Malito también compartió sus deseos de seguir una amistad con Zerboni, cualquiera que fuera el rumbo del reality.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

