¿Apostarías por mí? Rubí y René se enfrentan a la realidad fuera de Suite Diamante: reaccionan molestos tras perder el desafío Tras perder el beneficio de la Suite, René y Rubí no pueden creer que no lograron salir victoriosos en el Desafío de '¿Apostarías por mí?'.

Video Rubí y René apenas dejaron la Suite y ya se están quejando

René no pudo ocultar la frustración que le dejó no salir victorioso en el desafío de '¿Apostarías por mí ?' y tras varias semanas, junto a Rubí, tuvo que abandonar la 'Suite Diamante'.

"Quedar de segundo no sirve de nada", dijo el actor.

PUBLICIDAD

Ya instalados en su nueva habitación, Rubí trató de animarlo y le pidió más concentración en los desafíos; sin embargo , dijo estar feliz de compartir esta experiencia a su lado.

"Te amo inmensamente, me hace muy feliz estar en todo esto contigo y quiero decirte que de todo se aprende", expresó.

René dio un recorrido por la Habitación Corazón y se encontró con la realidad de La Villa, pues tiene que compartir no solo habitación, también el baño.

Gigi le dio un recorrido y le explicó las reglas de convivencia, adelantando que no era un tema fácil.

René también se quejó de la limpieza del cuarto y la ropa de cama.

La cantante le dijo a Rubí que si le había afectado el comentario que Brenda le hizo luego de que la vio limpiando la cama que la esposa de Mayito ocupó la semana pasada.

"No está fácil, la verdad, convivir con otra gente; estoy tratando de mantener la calma. Me dolió mucho el comentario que hizo Brenda, ¿lo escuchaste?", dijo.

Rubí le sugirió no quedarse con ese sentimiento, pues ambas expresaron de frente lo que sentían y pensaban.

"Sí, pero me gustó que te lo dijo de frente y me gustó cómo se lo respondiste, así que no te lo quedes... lo libraste perfecto", respondió.

Rubí especuló sobre las razones de molestia de Mario y Brenda.

"Están molestos porque les arman de la habitación, pero no tiene nada que ver contigo. No te acuestes con ese nudo en la panza", manifestó.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.