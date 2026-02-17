TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

René asegura que prefiere La Bodega a dormir con otras personas: "Hay cosas que no son tan lindas"

Luego del momento tenso que dejó en La Villa la elección de Laysha de mandarlo junto a Rubí a La Bodega, René se sinceró ante las cámaras.

Por:Paulina Flores
Video ¡Laysha y El Malito mandan a Rubí y a René directo a La Bodega!

Las cosas en La Villa de '¿Apostarías por mí?' son impredecibles, por lo que ahora, por decisión de Laysha, René y Rubí tuvieron que instalarse en La Bodega.

René, ya resignado, hizo algunos ajustes al lugar colocando cartones para evitar que los insectos se metan.

El actor aprovechó la privacidad de La Bodega para sincerarse con el público sobre cómo, junto a Rubí, está dando todo en el reality.

"Hay cosas que no son tan lindas, pero son superables", comentó.

Reconoció que una de las cosas que más le cuesta es el tema de la convivencia, por lo que conversó que, incluso, prefiere estar en La Bodega que compartiendo habitación.

"El tema de la convivencia a veces es medio complicado, realmente a veces prefiero estar aquí que estar durmiendo con otras personas, soy medio ermitaño", señaló.

Finalmente, el actor quiso compartir un poco de su historia destacando que ha trabajado de todo para sacar a sus hijos adelante.

"He hecho de todo en la vida, toda la vida he trabajado para sacar adelante a mi familia, tengo 4 hijos maravillosos", mencionó.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

