René asegura que prefiere La Bodega a dormir con otras personas: "Hay cosas que no son tan lindas"

Las cosas en La Villa de '¿Apostarías por mí?' son impredecibles, por lo que ahora, por decisión de Laysha, René y Rubí tuvieron que instalarse en La Bodega.

René, ya resignado, hizo algunos ajustes al lugar colocando cartones para evitar que los insectos se metan.

El actor aprovechó la privacidad de La Bodega para sincerarse con el público sobre cómo, junto a Rubí, está dando todo en el reality.

"Hay cosas que no son tan lindas, pero son superables", comentó.

Reconoció que una de las cosas que más le cuesta es el tema de la convivencia, por lo que conversó que, incluso, prefiere estar en La Bodega que compartiendo habitación.

"El tema de la convivencia a veces es medio complicado, realmente a veces prefiero estar aquí que estar durmiendo con otras personas, soy medio ermitaño", señaló.

Finalmente, el actor quiso compartir un poco de su historia destacando que ha trabajado de todo para sacar a sus hijos adelante.

"He hecho de todo en la vida, toda la vida he trabajado para sacar adelante a mi familia, tengo 4 hijos maravillosos", mencionó.

