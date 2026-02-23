¿Apostarías por mí? René Strickler y Rubí sufren en la bodega, revelan: “Ya ni llorar es bueno” René Strickler y Rubí Cardozo pasaron una noche terrible en la bodega, pues durmieron bajo goteras. Revelan todo lo que sufrieron.



Video René y Rubí sufren en La Bodega porque se les está metiendo el agua

Al percatarse de cómo se filtraba el agua, la pareja buscó toda clase de remedio y se las ingeniaron con la ayuda de paraguas.

“Ese paraguas allá, pero revisa dónde para que lo cuelgues abierto… Estoy haciendo algo quirúrgico aquí. No pasa nada, lo que yo no sé es si esto es impermeable”, dijo Rubí.

René Strickler ayudó a colocar los paraguas y reveló que hasta las sábanas estaban mojadas. “La roja con la que tenemos que taparnos también está mojada, todo está mojado”, indicó.

René Strickler y Rubí narran lo que sufrieron en la bodega

Horas después del incidente, Rubí Cardozo reveló a Gigi todo lo que sufrieron en la bodega por las goteras.

“ Se nos mojó la bodega anoche, no tienes idea, las sábanas, las cobijas, salimos pero no dijimos nada, ya ni llorar es bueno, trajimos todas las sábanas mojadas, las dejamos aquí. Fui a la cama de Lorenzo y Claudia, agarré cobijas y sábanas, la volví a armar, pero la gotera seguía cayendo, porque llovía demasiado”, precisó.

Video “Ni llorar es bueno”: Así René y Rubí pudieron dormir con las goteras en la Botega



La esposa del actor de telenovelas indicó todo lo que hicieron para poder pasar la noche.

“ Nos llevamos tres paraguas y los abrimos debajo de las goteras y fue cómo dormimos. Me encanta que nos pongan esas pruebas”, comentó.

René Strickler confirmó las palabras de su pareja y detalló que “no les quedó de otra” para poder dormir.

“ Abrimos paraguas al revés, para que juntaran el agua que caía. Nos acordamos que como Lorenzo y Claudia, venimos y les robamos las colchas… No nos quedaba de otra”, sentenció.

