apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Quién canta el tema principal de ‘¿Apostarías por Mí?’? ¡Aquí te lo contamos!

Te decimos quién está detrás del tema que se ha vuelto el himno del famoso reality show.

Por:Ana Belén Ortiz
Por:Ana Belén Ortiz
Video MANTIENE SU DISTANCIA: Tiby acepta que se controla para ahorrarse batallas

Las apuestas, los bonos, los dramas y los triunfos han sido los ingredientes principales del gran éxito que es el reality show ‘¿Apostarías por Mí?’ , y por supuesto las parejas, conductores y analistas que conforman todo el proyecto. Pero, ¿qué sería de un gran programa sin un gran tema musical? ¡Nada!, y este famoso reality ha contado con una canción principal que se ha convertido en un verdadero himno del famoso programa. Aquí te contamos quién está detrás de este tema.

‘Play AXM’ el tema símbolo de ‘¿Apostarías por mí?’

Video Mayito provoca mucha ternura al consolar a Brenda en una crisis


El tema con el que cada día abre el Pre show, el Show en vivo y el Post show lleva por nombre ‘Play AXM’, en cual fue creado por los productores musicales Carlos A Marmo y Agustin Barreto, junto con el cantante Hamlet Mota.

La canción narra brevemente lo que se vive día a día en la villa de ‘¿Apostarías por Mí?’ entre las parejas, tanto en sus relaciones como en las apuestas que semana con semana tienen que hacer por ellas.

“Cuando todo va bien qué fácil es amar y cuando toca caer, sin pensar qué dirán tú apostarías por mí y juntos avanzar
Play AXM


René Strickler y Rubí Cardozo ganan bono de 3 mil dólares en ¿Apostarías por mí?

Es lo que dice el inicio del tema, el cual continúa alentando a las parejas a descubrir qué tanta confianza hay entre ellos.

"A ver si es amor de verdad, sí es verdad que confías en mí, no se trata de ganar es la fórmula de seguir juntos
Play AXM


Seguro ya te la sabes, síguela escuchando todos los días en ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

¿Apostarías por mí?

