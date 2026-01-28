TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Brenda Bezares conmueve al hablar del rechazo que vivió con la familia de Mario

La cantante habló de la tensa relación que tenía con la familia del conductor y cómo fueron limando asperezas

Por:Gladys Tello
Video Mario Bezares habla de EXPERIENCIA en La Villa junto a su mujer Brenda

La pareja conformada por Mario y Brenda Bezares ha sido una de las más estables y polémicas del espectáculo, pero más allá de hablar sobre las cosas buenas que han vivido, como lo han hecho con sus compañeros de ¿Apostarías por Mí?, ahora optaron por contar las cosas que enfrentaron con sus respectivas familas.

Brenda ya no se calla y revela la época difícil que vivió al lado de la familia de Mario

Después de comer, Alejandra, Beta, Laysha, Rubí, René, Mario y Brenda Bezares se quedaron en la sobremesa y la actriz se sinceró al hablar sobre la relación tan tensa que tenía cuando empezó su relación con el conductor.

La artista aseguró que la mamá de Mario hablaba mal de ella y no era la única, pues sus cuñados también la rechazaban, tanto a ella como a sus hijos.

Rubí reconoció que ella y René cayeron "en blandito" porque desde el primer momento sus familias "se amaron, se llevaron increíble".

Mario comentó que, pese a los malos tratos que recibía Brenda, ella jamás lo limitó ni le exigió que pusiera distancia.

Sin embargo era: 'Ve a ver a tu mamá, ve con tus hermanos. Yo no voy a ir'.
Mario Bezares


El conductor compredió que no los quería ver por cómo la trataban y, como se encontraba entre la espada y la pared, le dio una fuerte opción a la cantante.

Mira, ¿sabes qué, mi vida? No te dejes, por favor, no te dejes, yo no puedo hacer absolutamente nada, es mi familia y tú eres el amor de mi vida.
Mario Bezares


Tras este consejo y poner un poco de distancia fue lo que ayudó a mejorar su relación, incluso Brenda aseguró que jamás les habló mal de su familia paterna y tampoco les negaba el derecho de ver a su abuela.

Video ¡No la querían! Brenda revela cómo luchó con la familia de Mario para ser aceptada


No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

