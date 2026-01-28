¿Apostarías por mí? Brenda Bezares conmueve al hablar del rechazo que vivió con la familia de Mario La cantante habló de la tensa relación que tenía con la familia del conductor y cómo fueron limando asperezas

La pareja conformada por Mario y Brenda Bezares ha sido una de las más estables y polémicas del espectáculo, pero más allá de hablar sobre las cosas buenas que han vivido, como lo han hecho con sus compañeros de ¿Apostarías por Mí?, ahora optaron por contar las cosas que enfrentaron con sus respectivas familas.

Brenda ya no se calla y revela la época difícil que vivió al lado de la familia de Mario

Después de comer, Alejandra, Beta, Laysha, Rubí, René, Mario y Brenda Bezares se quedaron en la sobremesa y la actriz se sinceró al hablar sobre la relación tan tensa que tenía cuando empezó su relación con el conductor.

La artista aseguró que la mamá de Mario hablaba mal de ella y no era la única, pues sus cuñados también la rechazaban, tanto a ella como a sus hijos.

Rubí reconoció que ella y René cayeron "en blandito" porque desde el primer momento sus familias "se amaron, se llevaron increíble".

Mario comentó que, pese a los malos tratos que recibía Brenda, ella jamás lo limitó ni le exigió que pusiera distancia.

Sin embargo era: 'Ve a ver a tu mamá, ve con tus hermanos. Yo no voy a ir'. Mario Bezares



El conductor compredió que no los quería ver por cómo la trataban y, como se encontraba entre la espada y la pared, le dio una fuerte opción a la cantante.

Mira, ¿sabes qué, mi vida? No te dejes, por favor, no te dejes, yo no puedo hacer absolutamente nada, es mi familia y tú eres el amor de mi vida. Mario Bezares



Tras este consejo y poner un poco de distancia fue lo que ayudó a mejorar su relación, incluso Brenda aseguró que jamás les habló mal de su familia paterna y tampoco les negaba el derecho de ver a su abuela.

