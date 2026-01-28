TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Adrián Di Monte aparece con la ropa interior de Brenda Bezares; ella se lo confiesa a Mario Bezares y él reacciona

Brenda Bezares le confesó a Mario Bezares por qué Adrián Di Monte apareció en ¿Apostarías por mí? con sus calzones; sin imaginar la reacción del comediante.

Valeria Contreras N.
Por:Valeria Contreras N.
Video Brenda Bezares está súper apenada porque Adrián Di Monte traía sus calzones

Brenda Bezares se sinceró con Mario Bezares en la habitación trébol de ¿Apostarías por mí? y es que le confesó por qué Adrián Di Monte traía su ropa interior.

Apenada, la cantante detalló qué sucedió en la vida y cómo reaccionó al ver que el cubano traía sus “calzones de allá para acá”.

Brenda Bezares le confiesa a Mario Bezares lo de Adrián Di Monte: él reacciona

Brenda Bezares se encontraba doblando su ropa en la habitación trébol, cuando le confesó a Mario Bezares por qué Adrián Di Monte traía su ropa interior.

“Oye qué risa ayer, yo tenía una vergüenza… Porque Adrián Di Monte con mis calzones de allá para acá, qué vergüenza”, detalló la regiomontana.

El comediante reacción desconcertado a las palabras de la mamá d sus hijos y preguntó: “¿Qué risa de qué? ¿Por qué?”.

En ese momento, Brenda Bezares reveló que Adrián Di Monte le ayudó a cambiar sus cosas y en ese momento, salió su ropa interior.

Yo estaba que me moría, Adrián Di Monte con mis calzones, pues ayudándome y tú ‘ahí lo de ese clóset’, yo así de ‘Mario’. Todos sacando lo del clóset… Adrián Di Monte con mis calzones de allá para acá y yo con una pena, lo bueno es que estaba su mujer y todo”, relató entre risas.

Mario Bezares soltó la carcajada y reaccionó a las palabras de su esposa, detallando: “Yo pensé que los habías guardado… Ya sé, es que guardaste una parte”.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas. Conoce todos los detalles del reality show, además de tener acceso a contenido exclusivo, en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

