TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

‘¿Apostarías Por Mí?’: ¡Se enciende la sala de apuestas! Una pareja hizo la apuesta más fuerte de la temporada

Una de las parejas del reality habría realizado la apuesta más fuerte de la temporada hasta el momento. Esto pasó.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
add
Síguenos en Google
Video ¡La sufrió! Brenda Bezares representa a Mario en el desafío de hombres pero ¡NO LOGRA GANAR!

Han pasado sólo 11 días desde que arrancó ‘¿Apostarías por Mí?’ y desde entonces las parejas han realizado diversas apuestas por sus respectivas parejas y algunas en contra de las demás parejas competidoras. Todas han sido unas más fuertes que otras e incluso algunas han llegado sólo a un dólar. Sin embargo, en esta ocasión una de las parejas fue mucho más allá y demostró por qué está en este reality.

¡La sala de apuestas se enciende! Una pareja hizo la apuesta más fuerte de la temporada

Video Aún NO CONFÍAN en las demás parejas y tienen en la mira al Malito y Laysha

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Brenda Bezares conmueve al hablar del rechazo que vivió con la familia de Mario
2 mins

Brenda Bezares conmueve al hablar del rechazo que vivió con la familia de Mario

¿Apostarías por Mí?
'¿Apostarías por Mí?': Te contamos todo sobre ‘Misión en pijama’, el desafío en vivo que definirá a la segunda pareja nominada
1 mins

'¿Apostarías por Mí?': Te contamos todo sobre ‘Misión en pijama’, el desafío en vivo que definirá a la segunda pareja nominada

¿Apostarías por Mí?
Adrián Di Monte aparece con la ropa interior de Brenda Bezares; ella se lo confiesa a Mario Bezares y él reacciona
2 mins

Adrián Di Monte aparece con la ropa interior de Brenda Bezares; ella se lo confiesa a Mario Bezares y él reacciona

¿Apostarías por Mí?
René y Zerboni arremeten contra Laysha y Malito por supuestamente hacer lo impensable: "Qué asco"
2 mins

René y Zerboni arremeten contra Laysha y Malito por supuestamente hacer lo impensable: "Qué asco"

¿Apostarías por Mí?
Laysha se 'harta' de Nuja y frente a Adrián Di Monte la confronta: "Que se calle, ya van varias"
2 mins

Laysha se 'harta' de Nuja y frente a Adrián Di Monte la confronta: "Que se calle, ya van varias"

¿Apostarías por Mí?
Brenda Bezares no se calla más y confiesa, por fin, qué hizo Mario Bezares tras polémica: “Qué bárbaro”
2 mins

Brenda Bezares no se calla más y confiesa, por fin, qué hizo Mario Bezares tras polémica: “Qué bárbaro”

¿Apostarías por Mí?
¡Comienza el desafío de hombres en '¿Apostarías por mí?'! Velo en imágenes exclusivas
1 mins

¡Comienza el desafío de hombres en '¿Apostarías por mí?'! Velo en imágenes exclusivas

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: ¿Qué pasó la madrugada de hoy 28 de enero?
1 mins

¿Apostarías por Mí?: ¿Qué pasó la madrugada de hoy 28 de enero?

¿Apostarías por Mí?
Lorenzo Méndez habla de los problemas que tuvo con su exesposa: “Perdí mi identidad”
2 mins

Lorenzo Méndez habla de los problemas que tuvo con su exesposa: “Perdí mi identidad”

¿Apostarías por Mí?
Laysha rompe en llanto y estalla contra El Malito: Esto fue lo que ocurrió en ¿Apostarías por mí?
3 mins

Laysha rompe en llanto y estalla contra El Malito: Esto fue lo que ocurrió en ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?


¡Comienza el desafío de hombres en '¿Apostarías por mí?'! Velo en imágenes exclusivas.

PUBLICIDAD

Este miércoles 28 de enero se realizó el desafío de hombres ‘Lo que ellas prefieren’, en el que son las mujeres quiénes apuestan dinero por el buen desempeño de sus parejas.

Antes de que los hombres entren en acción, las mujeres de la villa entraron a la sala de apuestas, en donde revelaron cuánto dinero están dispuestas a apostar por el buen desempeño de sus esposos en el desafío. Y una de ellas encendió la sala con tremenda apuesta que dejó a todos impactados, pues es la más fuerte que se haya hechohasta el momento en ‘¿Apostarías Por Mí?’.

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?


Si quieres enterarte de qué pareja fue y cuánto apostó no te pierdas ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
YE Live in Mexico
Par de ideotas
Gratis
Tráiler: Tormento
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX