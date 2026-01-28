¿Apostarías por mí? ‘¿Apostarías Por Mí?’: ¡Se enciende la sala de apuestas! Una pareja hizo la apuesta más fuerte de la temporada Una de las parejas del reality habría realizado la apuesta más fuerte de la temporada hasta el momento. Esto pasó.

Video ¡La sufrió! Brenda Bezares representa a Mario en el desafío de hombres pero ¡NO LOGRA GANAR!

Han pasado sólo 11 días desde que arrancó ‘¿Apostarías por Mí?’ y desde entonces las parejas han realizado diversas apuestas por sus respectivas parejas y algunas en contra de las demás parejas competidoras. Todas han sido unas más fuertes que otras e incluso algunas han llegado sólo a un dólar. Sin embargo, en esta ocasión una de las parejas fue mucho más allá y demostró por qué está en este reality.

¡La sala de apuestas se enciende! Una pareja hizo la apuesta más fuerte de la temporada

Video Aún NO CONFÍAN en las demás parejas y tienen en la mira al Malito y Laysha

PUBLICIDAD

Este miércoles 28 de enero se realizó el desafío de hombres ‘Lo que ellas prefieren’, en el que son las mujeres quiénes apuestan dinero por el buen desempeño de sus parejas.

Antes de que los hombres entren en acción, las mujeres de la villa entraron a la sala de apuestas, en donde revelaron cuánto dinero están dispuestas a apostar por el buen desempeño de sus esposos en el desafío. Y una de ellas encendió la sala con tremenda apuesta que dejó a todos impactados, pues es la más fuerte que se haya hechohasta el momento en ‘¿Apostarías Por Mí?’.

¿Apostarías por Mí?