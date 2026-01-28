¿Apostarías por mí? ¡Comienza el desafío de hombres en '¿Apostarías por mí?'! Velo en imágenes exclusivas Aquí te contamos de qué trata el desafío de este miércoles, del que tenemos imágenes exclusivas dentro de la villa

Video ¡EL PROBLEMA CON LOS HOMBRES! Nuja, Rubí y Marce coinciden en lo mismo sobre sus parejas

Este miércoles 28 de enero, los hombres que habitan la villa de '¿Apostarías por Mí?' enfrentan un nuevo desafio para ganar más dinero y seguir incrementando la tabla de apuestas. En esta ocasión, es 'Lo que ellas prefieren', la contienda que los pondrá a prueba y en la que lo darán todo.

¿De qué trata el desafío de hombres?

PUBLICIDAD

En este desafío, ellos mostrarán su fuerza y velocidad, pero lo verdaderamente importante será recordar que es lo que sus mujeres prefieren en momentos precisos, ¡ahí todo de complica!

En esta prueba, el esposo encontrará 4 preguntas colocadas en sus mesas, todas con lo que prefiere su pareja: cuando está estresada, cuando sale de vacaciones, por ejemplo. En la parte alta del muro de escalada estarán los cubos con las posibles respuestas, que dijo su esposa, cada uno con diferentes opciones impresas en sus caras. La misión es simple: Escalar el muro, bajar los cubos correctos, y colocar las respuestas que correspondan a cada pregunta.

Para completar la prueba, deberán acertar al menos dos de las cuatro preguntas. Ganará quien termine primero y tenga dos respuestas correctas, pero si hay empate en tiempo, será nombrado ganador quien tenga más respuestas correctas.

¿Apostarías por Mí?: Detrás de cámaras en exclusiva

Los hombres están listos para escalar el muro Imagen TelevisaUnivision

Alan Tacher les da instrucciones a los participantes Imagen TelevisaUnivision