¿Apostarías por mí? ¡Marce hace la mayor apuesta por Zerboni en '¿Apostarías Por Mí?! Esta fue la impactante cantidad que puso en juego Marce hizo la mayor apuesta hasta el momento dentro del reality

Este miércoles 28 de enero de Segunda Apuesta en ‘¿Apostarías Por Mí?’, fueron las mujeres quienes apostaron por sus hombres, y muchas de ellas lo hicieron mesuradamente, mientras que Marce impactó a todas e hizo la apuesta más grande de la temporada hasta el momento por su pareja Salvador Zerboni.

¡Marce apuesta una impactante cantidad por Zerboni!

Fue duranrte el Pre Show con Arana Lemus y Lambda García que se reveló en exclusiva que, durante la Segunda Apuesta de la semana que se realizó previo al desafío de hombres ‘Lo que ellas prefieren’, que todas las mujeres entraron a la sala de apuestas.

Fue ahí cuando Marce decidió apostar 5 mil 555 dólares por su novio Zerboni y dio un tierno argumento.

"Estoy confiada, lo conozco desde hace 10 años, vivímos juntos desde hace 4, confío en él, en Dios, que lo ilumine Marce

