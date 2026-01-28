TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

'¿Apostarías por Mí?': Te contamos todo sobre ‘Misión en pijama’, el desafío en vivo que definirá a la segunda pareja nominada

Conoce todos los detalles sobre el desafío en vivo que pondrá a prueba la coordinación de las parejas.

Por:Ana Belén Ortiz
Un nuevo desafío pondrá a prueba a las parejas dentro de la villa de '¿Apostarías Por Mí?', sobre todo su sincronización al momento de realizar algún movimiento. Sí, se tratará del desafío en vivo ‘Misión en Pijama’, en el que l as parejas con peor rendimiento en el desafío de hombres, tendrán que demostrar qué tan bien se coordinan con sus parejas antes de dar algún paso.

‘Misión en pijama’ definirá a la segunda pareja nominada de la semana

El desafío en vivo consistirá en que las parejas participantes deberán estar unidas dentro de una misma pijama, dejándoles libres sólo un brazo y una pierna, ambos estarán dentro de una clásica recámara de casados.

PUBLICIDAD

Sin embargo, ambos deberán completar tres tareas domésticas que les irán indicando los conductores, que pueden ir desde tender la camas, hasta guardar objetos. Una vez que la pareja haya completado estas tareas, deberán acostarse en la cama y apretar el botón mientras se dan un beso de buenas noches.

Aunque el desafío suena sencillo y sobre todo cotidiano en una pareja de casados, la concentración y sincronización serán vitales para las parejas en riesgo de quedar nominadas. ¿Qué pasará?

René Strickler y Rubí Cardozo ganan bono de 3 mil dólares en ¿Apostarías por mí?

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

