¿Apostarías por mí? '¿Apostarías por Mí?': Te contamos todo sobre 'Misión en pijama', el desafío en vivo que definirá a la segunda pareja nominada

Un nuevo desafío pondrá a prueba a las parejas dentro de la villa de '¿Apostarías Por Mí?', sobre todo su sincronización al momento de realizar algún movimiento. Sí, se tratará del desafío en vivo ‘Misión en Pijama’, en el que l as parejas con peor rendimiento en el desafío de hombres, tendrán que demostrar qué tan bien se coordinan con sus parejas antes de dar algún paso.

‘Misión en pijama’ definirá a la segunda pareja nominada de la semana

El desafío en vivo consistirá en que las parejas participantes deberán estar unidas dentro de una misma pijama, dejándoles libres sólo un brazo y una pierna, ambos estarán dentro de una clásica recámara de casados.

Sin embargo, ambos deberán completar tres tareas domésticas que les irán indicando los conductores, que pueden ir desde tender la camas, hasta guardar objetos. Una vez que la pareja haya completado estas tareas, deberán acostarse en la cama y apretar el botón mientras se dan un beso de buenas noches.

Aunque el desafío suena sencillo y sobre todo cotidiano en una pareja de casados, la concentración y sincronización serán vitales para las parejas en riesgo de quedar nominadas. ¿Qué pasará?

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.