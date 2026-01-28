¿Apostarías por mí? René y Zerboni arremeten contra Laysha y Malito por supuestamente hacer lo impensable: "Qué asco" René Strickler, Rubí Cardozo, Salvador Zerboni y Marcela Ruiz manifestaron su inconformidad ante las supuestas actitudes de Malito y Laysha.

Video "Qué ASCO de gente": Zerboni y René DESPOTRICAN contra El Malito y Laysha

De acuerdo con la percepción de René Strickler, Rubí Cardozo, Salvador Zerboni y Marcela Ruiz, Malito está colapsando en La Villa de '¿Apostarías por mí ?'.

Rubí comentó que han notado a Malito incómodo y que ha estado peleando de manera constante con Laysha.

"Él ya está incómodo, el encierro le está pegando, no está preparado, pienso, no lo sé", dijo.

René afirmó que tiene la misma idea, pues también ha sido testigo de las peleas entre la pareja.

"Está como burro en primavera, está peleando mucho", expresó.

"A ella la siento muy tensa", coincidió Marcela.

Según René, Laysha ya había hablado con Malito y le había pedido que cambiara de actitud.

"Ella le dijo ya deja de insistir, porque él le decía te quiero tener sexo", contó.

"Se lo andaba gritando por todos lados, qué incómodo", recordó Salvador.

René comentó que él no tenía ningún problema con eso, pero no le parecía bien que estuvieran haciéndolo público.

"Si quieren tener sexo, que vayan a una lavandería o a un baño, no en el cuarto", sentenció.

Las dos parejas coincidieron en que les parecía una falta de respeto, sobre todo si Laysha y Malito tenían intimidad con la presencia de sus compañeros.

"Yo porque no he escuchado nada, yo escucho que está haciendo al lado de mi mujer, y le arranco las orejas, eso no se hace", expresó Salvador.

René sentenció que de ser testigo de algo así no lo permitiría y los confrontaría.

"Ya sabíamos a lo que venimos, es una falta de respeto para los que están durmiendo al lado, yo le hubiera pegado en el colchón, estoy hablando pero, no sé si pasó", reaccionó.

Salvador Zerboni no se quedó callado: "Qué asco de gente. Es una falta de respeto para la demás gente".

