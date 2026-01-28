¿Apostarías por mí? Lorenzo y Claudia se llevan el bono y estas parejas se van a duelo de nominación en ‘¿Apostarías por Mí?’ Te contamos todo lo que pasó en el desafío de hombres que llevó al borde la nominación a las siguientes parejas.

En el desafío de hombres de este miércoles 28 de enero llamado ‘Lo que ellas prefieren’, se realizó con toda la intensidad que dan ya casi dos semanas dentro de ‘ ¿Apostarías Por Mí?’. Esta vez fueron las mujeres quienes apostaron por sus hombres y muchos de ellos, a pesar de ser fuertes físicamente, no lograron terminar satisfactoriamente el desafío.

Lorenzo y Claudia ganan el desafío y se llevan el bono, mandando a duelo de nominación a estas parejas

¿Apostarías por Mí?



El desafío 'Lo que ellas prefieren' consistió en que los hombres escalaran una pared para bajar unos cubos, los cuales tenían preguntas y respuestas de sus parejas, acerca de lo que prefieren en una cena romántica, como regalo de cumpleaños, etc.

Las primeras en apostar por sus parejas fueron: Marce, Tiby y Alejandra.

Marce hizo la apuesta más fuerte hasta el momento con 5555 dólares por Zerboni.

Tiby apostó 2510 dólares por Medina.

Alejandra apostó 2500 dólares por Beta.

Aunque Zerboni desconoce cuánto apostó Marce por él, fue al que más le costó trabajo realizar el desafío.

De este grupo sólo ganó la apuesta Alejandra y Beta.

El segundo grupo en apostar fue:

¿Apostarías Por Mí?



Nuja apuesta 3 mil dólares por Adrián.

Laysha apuesta 10499 dólares por El Malito impactanto a todas sus compañeras.

Breh apuesta 2950 por Franco.

Aunque El Malito no sabe la exorbitante cantidad que apostó Laysha por él, se tomó su tiempo para resolver el desafío, pero al final lo terminó.

Adrián, Franco y ganaron la apuesta, pero quienes doblaron casi toda su bolsa, fueron El Malito y Laysha.

¿Apostarías Por Mí?

El tercer grupo en apostar fue:

Claudia apuesta 2500 dólares por Lorenzo.

Rubí apuesta 2500 dólares por René.

Gigi apuesta por David 2506 dólares.

Los tres hombres terminaron satisfactoriamente su desafío.

En este grupo ganaron su apuesta Lorenzo, mientras que René no tuvo ningún acierto, y David sólo tuvo un acierto, por lo que perdieron su apuesta.

En el último grupo apostaron:

¿Apostarías por Mí?



Mario Bezares 2504 dólares por Brenda quien tomó el lugar de él, tras su lesión en la rodilla.

Laura apostó 2502 por Raúl.

Raúl terminó rápidamente el desafío. Sin embargo, Brenda no pudo escalar la pared y se de por vencida. En este grupo Raúl ganó la apuesta.

Lorenzo, Franco y Raúl tuvieron los mejores tiempos, pero quien se llevó el bono de 3 mil dólares fueron Lorenzo y Claudia.

Zerboni, Marce, Tiby y Medina se van a duelo de nominación

¿Apostarías por Mí?

Las dos parejas que terminaron en el fondo del ranking fueron Zerboni y Marce, Tiby y Medina, por lo que tendrán que irse a duelo de nominación. Ambas parejas perdieron su apuesta a no acertar en el desafío. ¿Quién ganará?

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.